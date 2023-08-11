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Кулеба попросил Запад скорее передать Киеву ракеты ATACMS и Taurus - РИА Новости, 11.08.2023
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18:31 11.08.2023 (обновлено: 19:32 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/rakety-1889615097.html
Кулеба попросил Запад скорее передать Киеву ракеты ATACMS и Taurus
Кулеба попросил Запад скорее передать Киеву ракеты ATACMS и Taurus - РИА Новости, 11.08.2023
Кулеба попросил Запад скорее передать Киеву ракеты ATACMS и Taurus
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников страны как можно скорее предоставить германские ракеты дальнего действия Taurus и американские дальнобойные... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T18:31
2023-08-11T19:32
украина
россия
германия
дмитрий кулеба
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников страны как можно скорее предоставить германские ракеты дальнего действия Taurus и американские дальнобойные ракеты ATACMS, пообещав, что они будут использованы только на территории Украины. "Taurus и ATACMS необходимы для украинских успехов, мы просим партнеров предоставить их как можно скорее. Обе будут использоваться только внутри наших границ", - написал Кулеба в соцсети X (бывшая Twitter). Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщал, что Берлин в ближайшее время обнародует своё решение по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнёрами по НАТО и США. Американские СМИ ранее утверждали, что в Вашингтоне близки к решению о передаче украинцам ATACMS – ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230811/kiev-1889584249.html
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украина, россия, германия, дмитрий кулеба, сергей лавров, нато
Украина, Россия, Германия, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, НАТО
Кулеба попросил Запад скорее передать Киеву ракеты ATACMS и Taurus

Кулеба потребовал передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS и Taurus

© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников страны как можно скорее предоставить германские ракеты дальнего действия Taurus и американские дальнобойные ракеты ATACMS, пообещав, что они будут использованы только на территории Украины.
"Taurus и ATACMS необходимы для украинских успехов, мы просим партнеров предоставить их как можно скорее. Обе будут использоваться только внутри наших границ", - написал Кулеба в соцсети X (бывшая Twitter).
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Тысячи ракет. Зеленскому сообщили пугающие новости об ударе по Киеву
Вчера, 16:15
Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщал, что Берлин в ближайшее время обнародует своё решение по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнёрами по НАТО и США.
Американские СМИ ранее утверждали, что в Вашингтоне близки к решению о передаче украинцам ATACMS – ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Погибший украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
"После распада Украины". В США испугались дерзкого плана союзника по НАТО
10 августа, 21:44
 
УкраинаРоссияГерманияДмитрий КулебаСергей ЛавровНАТО
 
 
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