https://ria.ru/20230811/psb-1889534919.html

ПСБ запустил очные юридические консультации населения и бизнеса ЛДНР

ПСБ запустил очные юридические консультации населения и бизнеса ЛДНР - РИА Новости, 11.08.2023

ПСБ запустил очные юридические консультации населения и бизнеса ЛДНР

В рамках развития небанковских сервисов ПСБ запустил программу очного юридического консультирования для жителей и предпринимателей Донецкой и Луганской Народных РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:13

2023-08-11T13:13

2023-08-11T13:13

луганская народная республика

донецкая народная республика

псб (банк псб)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В рамках развития небанковских сервисов ПСБ запустил программу очного юридического консультирования для жителей и предпринимателей Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает пресс-служба банка. Программа направлена на содействие эффективной интеграции новых субъектов в единое правовое и экономическое поле страны, а также на повышение общего уровня юридической и финансовой грамотности. Специалисты ответят на вопросы населения и бизнеса в устной и письменной форме в обычные часы работы отделений без предварительной записи, говорится в сообщении. Получить консультацию можно по вопросам наследственного права, оформления федеральных и региональных льгот, переоформления прав на земельные участки и т.д. Предприниматели могут проконсультироваться с юристами, в частности, по вопросам переоформления учредительных документов, налогообложения бухгалтерского учета, кадровым вопросам, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230710/prisoedinenie-1883295417.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

луганская народная республика, донецкая народная республика, псб (банк псб)