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ПСБ запустил очные юридические консультации населения и бизнеса ЛДНР
ПСБ запустил очные юридические консультации населения и бизнеса ЛДНР - РИА Новости, 11.08.2023
ПСБ запустил очные юридические консультации населения и бизнеса ЛДНР
В рамках развития небанковских сервисов ПСБ запустил программу очного юридического консультирования для жителей и предпринимателей Донецкой и Луганской Народных РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:13
2023-08-11T13:13
2023-08-11T13:13
луганская народная республика
донецкая народная республика
псб (банк псб)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В рамках развития небанковских сервисов ПСБ запустил программу очного юридического консультирования для жителей и предпринимателей Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает пресс-служба банка. Программа направлена на содействие эффективной интеграции новых субъектов в единое правовое и экономическое поле страны, а также на повышение общего уровня юридической и финансовой грамотности. Специалисты ответят на вопросы населения и бизнеса в устной и письменной форме в обычные часы работы отделений без предварительной записи, говорится в сообщении. Получить консультацию можно по вопросам наследственного права, оформления федеральных и региональных льгот, переоформления прав на земельные участки и т.д. Предприниматели могут проконсультироваться с юристами, в частности, по вопросам переоформления учредительных документов, налогообложения бухгалтерского учета, кадровым вопросам, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230710/prisoedinenie-1883295417.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донецкая народная республика, псб (банк псб)
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, ПСБ (Банк ПСБ)
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости
. В рамках развития небанковских сервисов ПСБ
запустил программу очного юридического консультирования для жителей и предпринимателей Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает пресс-служба банка.
Программа направлена на содействие эффективной интеграции новых субъектов в единое правовое и экономическое поле страны, а также на повышение общего уровня юридической и финансовой грамотности. Специалисты ответят на вопросы населения и бизнеса в устной и письменной форме в обычные часы работы отделений без предварительной записи, говорится в сообщении.
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Получить консультацию можно по вопросам наследственного права, оформления федеральных и региональных льгот, переоформления прав на земельные участки и т.д. Предприниматели могут проконсультироваться с юристами, в частности, по вопросам переоформления учредительных документов, налогообложения бухгалтерского учета, кадровым вопросам, пояснили в пресс-службе.