https://ria.ru/20230811/promdizayn-1889398649.html
В премии на лучший промдизайн в РФ поучаствуют 16 компаний московской ОЭЗ
В премии на лучший промдизайн в РФ поучаствуют 16 компаний московской ОЭЗ - РИА Новости, 11.08.2023
В премии на лучший промдизайн в РФ поучаствуют 16 компаний московской ОЭЗ
Шестнадцать компаний от особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" заявили свою продукцию на участие в премии "Лучший промышленный дизайн России",... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T09:15
2023-08-11T09:15
2023-08-11T09:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Шестнадцать компаний от особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" заявили свою продукцию на участие в премии "Лучший промышленный дизайн России", сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИИП) Владислав Овчинский.Он добавил, что часть предприятий представили на премию по несколько своих разработок. И подчеркнул, что премия "Лучший промышленный дизайн России" популяризирует промышленный дизайн среди производственных компаний страны. Кроме того, благодаря ей привлекается внимание к отечественной визуальной культуре. Также премия направлена на поддержку достижений в этой области."На соискание премии заявки подали шестнадцать предприятий из ОЭЗ "Технополис Москва". Они представили свою продукцию для участия сразу в 4 категориях, таких как "Электронное устройство", "Хай-тек", "Городской дизайн", "Обувь", – пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как отмечается в сообщении, гоночный автомобиль ArtTechEvolution заявлен на премию компанией "Арттех". Лучшие композитные материалы применялись при его производстве. Разрабатывался автомобиль с помощью современных программ компьютерного моделирования.В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что в премии учреждены 3 номинации – "Дизайн-продукт", "Дизайн-прототип", а также "Приз зрительских симпатий"."В первой необходимо продемонстрировать готовое оригинальное изделие, а в номинации "Дизайн-прототип" достаточно опытного образца. Спектр категорий для продуктов-участников весьма широкий и включает в себя хай-тек, электронные устройства, транспортные средства, городской дизайн, а также ряд других", – цитирует пресс-служба слова Дегтева.Кроме того, часть коллективов из ОЭЗ "Технополис Москва" представили более одного изделия для участия в премии "Лучший промышленный дизайн России". Так, компания "Электроинвест", которая работает на площадке "Алабушево", заявила 3 продукта в рамках категории "Электронное устройство" - аппарат для вибротерапии "ЭлИн-Мед" и источники вторичного электропитания "СПН" и "СПНИ".Как отметил гендиректор компании "Профотек" Олег Рудаков, на премию данное предприятие заявило оптический электронный измеритель трансформатора тока. Он подчеркнул важность надежности и функциональности изделия, а также безопасности персонала при использовании продукции.По данным пресс-службы, организатором премии выступает столичное правительство. Она проходит при поддержке Минпромторга и Минкульта РФ. В ней принимают участие авторы и авторские коллективы, а также юрлица, которые зарегистрированы в РФ. В рамках премии будет дана оценка мебели и предметам интерьера, электрическим устройствам, транспортным средствам, объектам городского дизайна, бытовой химии, упаковке продуктов питания, дизайну в стиле хай-тек и обуви в 2 номинациях: "Дизайн-продукт" и "Дизайн-прототип". С помощью онлайн-голосования будет определен победитель в номинации "Приз зрительских симпатий". Принять участие в голосовании можно до 13 августа текущего года на портале https://redesign.otkroimosprom.ru/o-premii/.Победителей наградят на специальной церемонии, которая состоится в Москве в конце лета. Они смогут печатать на своей продукции специальный знак лауреата премии "Лучший промышленный дизайн России".
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Шестнадцать компаний от особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" заявили свою продукцию на участие в премии "Лучший промышленный дизайн России", сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИИП) Владислав Овчинский.
Он добавил, что часть предприятий представили на премию по несколько своих разработок. И подчеркнул, что премия "Лучший промышленный дизайн России" популяризирует промышленный дизайн среди производственных компаний страны. Кроме того, благодаря ей привлекается внимание к отечественной визуальной культуре. Также премия направлена на поддержку достижений в этой области.
«
"На соискание премии заявки подали шестнадцать предприятий из ОЭЗ "Технополис Москва". Они представили свою продукцию для участия сразу в 4 категориях, таких как "Электронное устройство", "Хай-тек", "Городской дизайн", "Обувь", – пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Как отмечается в сообщении, гоночный автомобиль ArtTechEvolution заявлен на премию компанией "Арттех". Лучшие композитные материалы применялись при его производстве. Разрабатывался автомобиль с помощью современных программ компьютерного моделирования.
В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что в премии учреждены 3 номинации – "Дизайн-продукт", "Дизайн-прототип", а также "Приз зрительских симпатий".
"В первой необходимо продемонстрировать готовое оригинальное изделие, а в номинации "Дизайн-прототип" достаточно опытного образца. Спектр категорий для продуктов-участников весьма широкий и включает в себя хай-тек, электронные устройства, транспортные средства, городской дизайн, а также ряд других", – цитирует пресс-служба слова Дегтева.
Кроме того, часть коллективов из ОЭЗ "Технополис Москва" представили более одного изделия для участия в премии "Лучший промышленный дизайн России". Так, компания "Электроинвест", которая работает на площадке "Алабушево", заявила 3 продукта в рамках категории "Электронное устройство" - аппарат для вибротерапии "ЭлИн-Мед" и источники вторичного электропитания "СПН" и "СПНИ".
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Как отметил гендиректор компании "Профотек" Олег Рудаков, на премию данное предприятие заявило оптический электронный измеритель трансформатора тока. Он подчеркнул важность надежности и функциональности изделия, а также безопасности персонала при использовании продукции.
По данным пресс-службы, организатором премии выступает столичное правительство. Она проходит при поддержке Минпромторга и Минкульта РФ. В ней принимают участие авторы и авторские коллективы, а также юрлица, которые зарегистрированы в РФ. В рамках премии будет дана оценка мебели и предметам интерьера, электрическим устройствам, транспортным средствам, объектам городского дизайна, бытовой химии, упаковке продуктов питания, дизайну в стиле хай-тек и обуви в 2 номинациях: "Дизайн-продукт" и "Дизайн-прототип". С помощью онлайн-голосования будет определен победитель в номинации "Приз зрительских симпатий". Принять участие в голосовании можно до 13 августа текущего года на портале https://redesign.otkroimosprom.ru/o-premii/
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Победителей наградят на специальной церемонии, которая состоится в Москве в конце лета. Они смогут печатать на своей продукции специальный знак лауреата премии "Лучший промышленный дизайн России".
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