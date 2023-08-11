https://ria.ru/20230811/proizvodstvo-1889560003.html

Новый цех по производству газоблоков запустят в Оренбургской области

Новый цех по производству газоблоков запустят в Оренбургской области - РИА Новости, 11.08.2023

Новый цех по производству газоблоков запустят в Оренбургской области

Новую линию производства ячеистых газоблоков мощностью 198 тысяч тонн в год и стоимостью 800 миллионов рублей планируют запустить осенью в Оренбургской области, РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T14:40

2023-08-11T14:40

2023-08-11T14:40

оренбургская область

денис паслер

производство

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ОРЕНБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Новую линию производства ячеистых газоблоков мощностью 198 тысяч тонн в год и стоимостью 800 миллионов рублей планируют запустить осенью в Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Строящийся объект на Новотроицком содовом заводе в рамках рабочей поездки посетил губернатор Денис Паслер. "Предприятие является резидентом территории опережающего социально-экономического развития и полностью оправдывает свой статус. В прошлом году мы вместе запускали здесь новую очередь производства строительной извести, сегодня готовимся к открытию линии газоблоков. Основным для сбыта новой продукции станет внутренний рынок региона", - отметил Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. Там пояснили, что газоблок используется как конструкционный материал несущих стен, перегородок, а также в качестве утеплителя. Возможность приобретать стройматериал в регионе позволит значительно экономить на логистике. Кроме того, открытие нового цеха обеспечит рабочими местами 72 человека, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230808/orenburg-1888787478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, производство