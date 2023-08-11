https://ria.ru/20230811/proizvodstvo-1889560003.html
Новый цех по производству газоблоков запустят в Оренбургской области
Новый цех по производству газоблоков запустят в Оренбургской области - РИА Новости, 11.08.2023
Новый цех по производству газоблоков запустят в Оренбургской области
Новую линию производства ячеистых газоблоков мощностью 198 тысяч тонн в год и стоимостью 800 миллионов рублей планируют запустить осенью в Оренбургской области, РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:40
2023-08-11T14:40
2023-08-11T14:40
оренбургская область
денис паслер
производство
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ОРЕНБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Новую линию производства ячеистых газоблоков мощностью 198 тысяч тонн в год и стоимостью 800 миллионов рублей планируют запустить осенью в Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Строящийся объект на Новотроицком содовом заводе в рамках рабочей поездки посетил губернатор Денис Паслер. "Предприятие является резидентом территории опережающего социально-экономического развития и полностью оправдывает свой статус. В прошлом году мы вместе запускали здесь новую очередь производства строительной извести, сегодня готовимся к открытию линии газоблоков. Основным для сбыта новой продукции станет внутренний рынок региона", - отметил Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. Там пояснили, что газоблок используется как конструкционный материал несущих стен, перегородок, а также в качестве утеплителя. Возможность приобретать стройматериал в регионе позволит значительно экономить на логистике. Кроме того, открытие нового цеха обеспечит рабочими местами 72 человека, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230808/orenburg-1888787478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, производство
Оренбургская область, Денис Паслер, Производство
ОРЕНБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Новую линию производства ячеистых газоблоков мощностью 198 тысяч тонн в год и стоимостью 800 миллионов рублей планируют запустить осенью в Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Строящийся объект на Новотроицком содовом заводе в рамках рабочей поездки посетил губернатор Денис Паслер
.
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"Предприятие является резидентом территории опережающего социально-экономического развития и полностью оправдывает свой статус. В прошлом году мы вместе запускали здесь новую очередь производства строительной извести, сегодня готовимся к открытию линии газоблоков. Основным для сбыта новой продукции станет внутренний рынок региона", - отметил Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе.
Там пояснили, что газоблок используется как конструкционный материал несущих стен, перегородок, а также в качестве утеплителя. Возможность приобретать стройматериал в регионе позволит значительно экономить на логистике.
Кроме того, открытие нового цеха обеспечит рабочими местами 72 человека, добавили в пресс-службе.