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Новый цех по производству газоблоков запустят в Оренбургской области - РИА Новости, 11.08.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
14:40 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/proizvodstvo-1889560003.html
Новый цех по производству газоблоков запустят в Оренбургской области
Новый цех по производству газоблоков запустят в Оренбургской области - РИА Новости, 11.08.2023
Новый цех по производству газоблоков запустят в Оренбургской области
Новую линию производства ячеистых газоблоков мощностью 198 тысяч тонн в год и стоимостью 800 миллионов рублей планируют запустить осенью в Оренбургской области, РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:40
2023-08-11T14:40
оренбургская область
денис паслер
производство
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ОРЕНБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Новую линию производства ячеистых газоблоков мощностью 198 тысяч тонн в год и стоимостью 800 миллионов рублей планируют запустить осенью в Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Строящийся объект на Новотроицком содовом заводе в рамках рабочей поездки посетил губернатор Денис Паслер. "Предприятие является резидентом территории опережающего социально-экономического развития и полностью оправдывает свой статус. В прошлом году мы вместе запускали здесь новую очередь производства строительной извести, сегодня готовимся к открытию линии газоблоков. Основным для сбыта новой продукции станет внутренний рынок региона", - отметил Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. Там пояснили, что газоблок используется как конструкционный материал несущих стен, перегородок, а также в качестве утеплителя. Возможность приобретать стройматериал в регионе позволит значительно экономить на логистике. Кроме того, открытие нового цеха обеспечит рабочими местами 72 человека, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230808/orenburg-1888787478.html
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денис паслер, производство
Оренбургская область, Денис Паслер, Производство

Новый цех по производству газоблоков запустят в Оренбургской области

CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Cropped image / Губернатора Оренбургской области Денис Паслер во время посещения Новотроицкого содового завода
Губернатора Оренбургской области Денис Паслер во время посещения Новотроицкого содового завода - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Cropped image /
Губернатора Оренбургской области Денис Паслер во время посещения Новотроицкого содового завода
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ОРЕНБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Новую линию производства ячеистых газоблоков мощностью 198 тысяч тонн в год и стоимостью 800 миллионов рублей планируют запустить осенью в Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Строящийся объект на Новотроицком содовом заводе в рамках рабочей поездки посетил губернатор Денис Паслер.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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"Предприятие является резидентом территории опережающего социально-экономического развития и полностью оправдывает свой статус. В прошлом году мы вместе запускали здесь новую очередь производства строительной извести, сегодня готовимся к открытию линии газоблоков. Основным для сбыта новой продукции станет внутренний рынок региона", - отметил Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе.
Там пояснили, что газоблок используется как конструкционный материал несущих стен, перегородок, а также в качестве утеплителя. Возможность приобретать стройматериал в регионе позволит значительно экономить на логистике.
Кроме того, открытие нового цеха обеспечит рабочими местами 72 человека, добавили в пресс-службе.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерПроизводство
 
 
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