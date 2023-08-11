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Российские военные улучшили позиции в Харьковской области
Российские военные улучшили позиции в Харьковской области - РИА Новости, 11.08.2023
Российские военные улучшили позиции в Харьковской области
Вооруженные силы (ВС) РФ в результате наступления улучшили свое тактическое положение в Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:15
2023-08-11T13:15
2023-08-11T13:15
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ в результате наступления улучшили свое тактическое положение в Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступательные действия на широком фронте и улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области", - сказали в ведомстве.
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харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные улучшили позиции в Харьковской области
Минобороны: ВС России после наступления улучшили позиции в Харьковской области