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Российские военные улучшили позиции в Харьковской области

Российские военные улучшили позиции в Харьковской области - РИА Новости, 11.08.2023

Российские военные улучшили позиции в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) РФ в результате наступления улучшили свое тактическое положение в Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:15

2023-08-11T13:15

2023-08-11T13:15

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ в результате наступления улучшили свое тактическое положение в Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступательные действия на широком фронте и улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области", - сказали в ведомстве.

харьковская область

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2023

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харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность