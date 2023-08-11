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В Саратове локализовали пожар на складе этилового спирта

В Саратове локализовали пожар на складе этилового спирта - РИА Новости, 11.08.2023

В Саратове локализовали пожар на складе этилового спирта

Пожар на складе этилового спирта в Саратове локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС региона. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T19:17

2023-08-11T19:17

2023-08-11T19:47

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Пожар на складе этилового спирта в Саратове локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС региона. "В 18:58 (17:58 мск) пожар локализован на площади 400 кв. м", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщала, что произошло возгорание на складе с, предположительно, этиловым спиртом на площади 400 квадратов. В пожаре пострадал мужчина, он был госпитализирован с ожогами.

саратов

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)