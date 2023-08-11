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В Саратове локализовали пожар на складе этилового спирта - РИА Новости, 11.08.2023
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19:17 11.08.2023 (обновлено: 19:47 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/pozhar-1889623522.html
В Саратове локализовали пожар на складе этилового спирта
В Саратове локализовали пожар на складе этилового спирта - РИА Новости, 11.08.2023
В Саратове локализовали пожар на складе этилового спирта
Пожар на складе этилового спирта в Саратове локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС региона. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T19:17
2023-08-11T19:47
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Пожар на складе этилового спирта в Саратове локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС региона. "В 18:58 (17:58 мск) пожар локализован на площади 400 кв. м", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщала, что произошло возгорание на складе с, предположительно, этиловым спиртом на площади 400 квадратов. В пожаре пострадал мужчина, он был госпитализирован с ожогами.
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саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратове локализовали пожар на складе этилового спирта

Сотрудники МЧС локализовали пожар на складе этилового спирта в Саратове

© ГУ МЧС России по Саратовской областиТушение склада с этиловым спиртом в Саратове
Тушение склада с этиловым спиртом в Саратове
© ГУ МЧС России по Саратовской области
Тушение склада с этиловым спиртом в Саратове
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САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Пожар на складе этилового спирта в Саратове локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС региона.
"В 18:58 (17:58 мск) пожар локализован на площади 400 кв. м", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщала, что произошло возгорание на складе с, предположительно, этиловым спиртом на площади 400 квадратов. В пожаре пострадал мужчина, он был госпитализирован с ожогами.
 
СаратовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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