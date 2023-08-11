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В электроподстанцию в Калужской области попала молния
В электроподстанцию в Калужской области попала молния - РИА Новости, 11.08.2023
В электроподстанцию в Калужской области попала молния
Предварительной причиной пожара на электроподстанции в Калужской области стало попадание молнии, спасатели ликвидировали возгорание, написал в Telegram-канале... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T08:58
2023-08-11T08:58
2023-08-11T09:44
калуга
калужская область
происшествия
владислав шапша
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БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Предварительной причиной пожара на электроподстанции в Калужской области стало попадание молнии, спасатели ликвидировали возгорание, написал в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Ранее в пятницу он проинформировал о возгорании на электрической подстанции в Калуге на территории села Росва. В результате происшествия никто не пострадал, но населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества. "На данный момент возгорание на подстанции ликвидировано. Выведены из строя 2 трансформатора. Предварительная причина возгорания - попадание молнии", - сообщил Шапша. Как уточнил глава региона, в настоящее время проводится работа по переключению электросетей и восстановлению подачи электричества жителям.
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калуга
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, калужская область, происшествия, владислав шапша
Калуга, Калужская область, Происшествия, Владислав Шапша
В электроподстанцию в Калужской области попала молния
Губернатор Калужской области: пожар на подстанции после удара молнии потушили
БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости.
Предварительной причиной пожара на электроподстанции в Калужской области стало попадание молнии, спасатели ликвидировали возгорание, написал в Telegram-канале
губернатор региона Владислав Шапша.
Ранее в пятницу он проинформировал о возгорании на электрической подстанции в Калуге на территории села Росва. В результате происшествия никто не пострадал, но населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества.
"На данный момент возгорание на подстанции ликвидировано. Выведены из строя 2 трансформатора. Предварительная причина возгорания - попадание молнии", - сообщил Шапша.
Как уточнил глава региона, в настоящее время проводится работа по переключению электросетей и восстановлению подачи электричества жителям.
Пожар произошел в новостройке в центре Москвы