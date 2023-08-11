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В электроподстанцию в Калужской области попала молния

В электроподстанцию в Калужской области попала молния - РИА Новости, 11.08.2023

В электроподстанцию в Калужской области попала молния

Предварительной причиной пожара на электроподстанции в Калужской области стало попадание молнии, спасатели ликвидировали возгорание, написал в Telegram-канале... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T08:58

2023-08-11T08:58

2023-08-11T09:44

калуга

калужская область

происшествия

владислав шапша

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БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Предварительной причиной пожара на электроподстанции в Калужской области стало попадание молнии, спасатели ликвидировали возгорание, написал в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Ранее в пятницу он проинформировал о возгорании на электрической подстанции в Калуге на территории села Росва. В результате происшествия никто не пострадал, но населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества. "На данный момент возгорание на подстанции ликвидировано. Выведены из строя 2 трансформатора. Предварительная причина возгорания - попадание молнии", - сообщил Шапша. Как уточнил глава региона, в настоящее время проводится работа по переключению электросетей и восстановлению подачи электричества жителям.

https://realty.ria.ru/20230810/novostroyka-1889360308.html

калуга

калужская область

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Екатерина Зайцева

калуга, калужская область, происшествия, владислав шапша