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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийскую систему М777... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:11
2023-08-11T13:11
2023-08-11T13:11
специальная военная операция на украине
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 20 военных на Херсонском направлении