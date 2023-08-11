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ВСУ потеряли почти 200 солдат на Донецком направлении
ВСУ потеряли почти 200 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 11.08.2023
ВСУ потеряли почти 200 солдат на Донецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 180 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:05
2023-08-11T13:05
2023-08-11T13:12
специальная военная операция на украине
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старомихайловка
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 180 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад Украины в районах Невельского, Белогоровки, Старомихайловки, Малоильиновки и Веселого ДНР."За сутки уничтожено до 180 украинских военнослужащих, семь боевых машин пехоты, два пикапа, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, а также две гаубицы Д-20", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, старомихайловка, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Старомихайловка, Украина
ВСУ потеряли почти 200 солдат на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 180 солдат ВСУ на Донецком направлении