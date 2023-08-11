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В России издадут пособие по военной истории для учителей
В России издадут пособие по военной истории для учителей - РИА Новости, 11.08.2023
В России издадут пособие по военной истории для учителей
Дополнительное пособие по военной истории для учителей 5-11 классов выйдет в России, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью сайту kp.ru. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:12
2023-08-11T17:12
2023-08-11T17:12
год педагога и наставника
общество
владимир мединский
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дополнительное пособие по военной истории для учителей 5-11 классов выйдет в России, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью сайту kp.ru. "Кстати, скажу, что у нас готовится книга-учебник по военной истории - в том числе, по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5 до 11 класса", - сказал Мединский. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ. Работу над учебником возглавил Мединский. Кравцов отмечал, что в учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
https://ria.ru/20230807/uchebnik-1888710193.html
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общество, владимир мединский, россия
Год педагога и наставника, Общество, Владимир Мединский, Россия
В России издадут пособие по военной истории для учителей
Мединский: в России издадут пособие по военной истории для учителей 5—11 классов