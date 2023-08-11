https://ria.ru/20230811/pogoda-1889427534.html
Москвичей предупредили о грозах с порывистым ветром
Москвичей предупредили о грозах с порывистым ветром - РИА Новости, 11.08.2023
Москвичей предупредили о грозах с порывистым ветром
В ближайшие часы и до конца дня в Москве ожидаются дожди, грозы с сильным порывистым ветром, москвичам рекомендуется быть внимательными на улице в непогоду: не... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T09:21
2023-08-11T09:21
2023-08-11T09:21
общество
москва
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В ближайшие часы и до конца дня в Москве ожидаются дожди, грозы с сильным порывистым ветром, москвичам рекомендуется быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза. "При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230810/pogoda-1889364833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Москвичей предупредили о грозах с порывистым ветром
Власти Москвы предупредили о грозах с ветром с порывами до 15 метров в секунду