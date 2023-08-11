https://ria.ru/20230811/pogoda-1889427534.html

Москвичей предупредили о грозах с порывистым ветром

Москвичей предупредили о грозах с порывистым ветром - РИА Новости, 11.08.2023

Москвичей предупредили о грозах с порывистым ветром

В ближайшие часы и до конца дня в Москве ожидаются дожди, грозы с сильным порывистым ветром, москвичам рекомендуется быть внимательными на улице в непогоду: не... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T09:21

2023-08-11T09:21

2023-08-11T09:21

общество

москва

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В ближайшие часы и до конца дня в Москве ожидаются дожди, грозы с сильным порывистым ветром, москвичам рекомендуется быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза. "При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230810/pogoda-1889364833.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва