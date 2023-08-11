Рейтинг@Mail.ru
Около 40 тысяч гектаров земли в Подмосковье обработали от борщевика - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:30 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/podmoskove-1889575711.html
Около 40 тысяч гектаров земли в Подмосковье обработали от борщевика
Около 40 тысяч гектаров земли в Подмосковье обработали от борщевика - РИА Новости, 11.08.2023
Около 40 тысяч гектаров земли в Подмосковье обработали от борщевика
Около 40 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье по результатам двух этапов, сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:30
2023-08-11T15:30
новости подмосковья
можайск
клин
георгий филимонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750556343_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_e4a7344aab863699861a7f301f550af3.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Около 40 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье по результатам двух этапов, сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "За два этапа в Подмосковье обработали около 40 тысяч гектаров земли. Лидерами по объемам обработанных площадей стали округ Клин, Можайский и Волоколамский", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, на сегодня полностью обработаны площади в 31 округе. В ходе второго этапа в Клину обработано 3500 гектаров земли, в Можайске – более 2845 гектаров и в Волоколамске – свыше 1861 гектаров. Минсельхозпрод региона напоминает, что борьба с борщевиком распространяется и на частные владения. Органы местного самоуправления могут подключиться к работе по уничтожению растения, если этого не сделал владелец и далее взыскать с собственника расходы.
https://ria.ru/20230810/inspektor-1889302368.html
можайск
клин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750556343_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_06275c6b05236a4314546aa392e2760a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
можайск, клин, георгий филимонов
Новости Подмосковья, Можайск, Клин, Георгий Филимонов

Около 40 тысяч гектаров земли в Подмосковье обработали от борщевика

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Борщевик
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Около 40 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье по результатам двух этапов, сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
"За два этапа в Подмосковье обработали около 40 тысяч гектаров земли. Лидерами по объемам обработанных площадей стали округ Клин, Можайский и Волоколамский", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сотрудник лесной охраны - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Жителей Подмосковья призвали становиться общественными лесными инспекторами
10 августа, 15:17
По данным ведомства, на сегодня полностью обработаны площади в 31 округе. В ходе второго этапа в Клину обработано 3500 гектаров земли, в Можайске – более 2845 гектаров и в Волоколамске – свыше 1861 гектаров.
Минсельхозпрод региона напоминает, что борьба с борщевиком распространяется и на частные владения. Органы местного самоуправления могут подключиться к работе по уничтожению растения, если этого не сделал владелец и далее взыскать с собственника расходы.
 
Новости ПодмосковьяМожайскКлинГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала