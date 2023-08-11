https://ria.ru/20230811/podmoskove-1889575711.html
Около 40 тысяч гектаров земли в Подмосковье обработали от борщевика
Около 40 тысяч гектаров земли в Подмосковье обработали от борщевика - РИА Новости, 11.08.2023
Около 40 тысяч гектаров земли в Подмосковье обработали от борщевика
Около 40 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье по результатам двух этапов, сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:30
2023-08-11T15:30
2023-08-11T15:30
новости подмосковья
можайск
клин
георгий филимонов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Около 40 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье по результатам двух этапов, сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "За два этапа в Подмосковье обработали около 40 тысяч гектаров земли. Лидерами по объемам обработанных площадей стали округ Клин, Можайский и Волоколамский", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, на сегодня полностью обработаны площади в 31 округе. В ходе второго этапа в Клину обработано 3500 гектаров земли, в Можайске – более 2845 гектаров и в Волоколамске – свыше 1861 гектаров. Минсельхозпрод региона напоминает, что борьба с борщевиком распространяется и на частные владения. Органы местного самоуправления могут подключиться к работе по уничтожению растения, если этого не сделал владелец и далее взыскать с собственника расходы.
https://ria.ru/20230810/inspektor-1889302368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
можайск, клин, георгий филимонов
Новости Подмосковья, Можайск, Клин, Георгий Филимонов