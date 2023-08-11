https://ria.ru/20230811/podmoskove-1889575711.html

Около 40 тысяч гектаров земли в Подмосковье обработали от борщевика

Около 40 тысяч гектаров земли в Подмосковье обработали от борщевика - РИА Новости, 11.08.2023

Около 40 тысяч гектаров земли в Подмосковье обработали от борщевика

Около 40 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье по результатам двух этапов, сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:30

2023-08-11T15:30

2023-08-11T15:30

новости подмосковья

можайск

клин

георгий филимонов

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Около 40 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье по результатам двух этапов, сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "За два этапа в Подмосковье обработали около 40 тысяч гектаров земли. Лидерами по объемам обработанных площадей стали округ Клин, Можайский и Волоколамский", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, на сегодня полностью обработаны площади в 31 округе. В ходе второго этапа в Клину обработано 3500 гектаров земли, в Можайске – более 2845 гектаров и в Волоколамске – свыше 1861 гектаров. Минсельхозпрод региона напоминает, что борьба с борщевиком распространяется и на частные владения. Органы местного самоуправления могут подключиться к работе по уничтожению растения, если этого не сделал владелец и далее взыскать с собственника расходы.

https://ria.ru/20230810/inspektor-1889302368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

можайск, клин, георгий филимонов