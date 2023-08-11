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В Польше раскрыли последствия "патологических чувств" Дуды к Зеленскому
В Польше раскрыли последствия "патологических чувств" Дуды к Зеленскому - РИА Новости, 11.08.2023
В Польше раскрыли последствия "патологических чувств" Дуды к Зеленскому
Президент Польши Анджей Дуда готов пойти на иррациональные поступки ради Зеленского, написал польский журналист Лукаш Важеха в Twitter. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T07:13
2023-08-11T07:13
2023-08-11T07:13
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда готов пойти на иррациональные поступки ради Зеленского, написал польский журналист Лукаш Важеха в Twitter."Ну конечно. Мы все знаем о патологических чувствах господина президента к Украине и ее лидеру. Если бы мог, он бы дал вырезать себе обе почки ради них", — заявил Важеха.Так он прокомментировал высказывание Дуды о будущем Украины в НАТО. Как признался польский президент в интервью Washington Post, он ожидал гораздо большего от саммита НАТО в Вильнюсе. Дуда добавил, что намерен оказать давление на администрацию США, чтобы добиться для Киева приглашения на встречу альянса в Вашингтоне в следующем году.
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в мире, польша, украина, вильнюс, анджей дуда, нато, владимир зеленский
В мире, Польша, Украина, Вильнюс, Анджей Дуда, НАТО, Владимир Зеленский
В Польше раскрыли последствия "патологических чувств" Дуды к Зеленскому
Польский журналист Важеха: Дуда мог бы отдать Зеленскому обе почки