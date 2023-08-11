https://ria.ru/20230811/plennyy-1889433326.html

Украинский пленный заявил, что его взяли на фронт с отсутствием пальца

Украинский пленный заявил, что его взяли на фронт с отсутствием пальца - РИА Новости, 11.08.2023

Украинский пленный заявил, что его взяли на фронт с отсутствием пальца

Украинский пленный Владимир Карпенко рассказал РИА Новости, что 12 лет ездил в подмосковное Одинцово работать на стройках и даже потерял палец, но это не... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T09:39

2023-08-11T09:39

2023-08-11T09:39

специальная военная операция на украине

украина

киев

владимир путин

энтони блинкен

вооруженные силы украины

нато

безопасность

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинский пленный Владимир Карпенко рассказал РИА Новости, что 12 лет ездил в подмосковное Одинцово работать на стройках и даже потерял палец, но это не остановило военкомат от того, чтобы его призвать. "Работал с деревом на циркулярке. Так получилось, что палец (большой на левой руке - ред.) отрезал, остальные порезал. (Сказали), годен. Или нет у нас уже на Украине здоровых ребят, или просто здоровые откупаются, а берут всех подряд", - рассказал агентству мужчина о состоянии своего здоровья, признавшись также, что когда-то у него был перелом позвоночника. Когда на Украине началась мобилизация, Карпенко полгода не выходил из дому, не желая идти воевать. Однако в январе этого года ему пришлось везти в больницу 10-летнюю дочь, у которой в мозгу появилась опухоль. Его остановили на блокпосте и вручили повестку. "Мне сказали, что по моему здоровью попадаю в батальон материального обеспечения: "Ты будешь просто грузчик. Что-то там грузить, подвозить и все прочее", - рассказал он. Однако во время начавшегося "контрнаступления" Карпенко отправили на Донбасс. По его предположению, Киеву не хватает для боевых действий здоровых и обученных военных. "Если нас, батальон материального обеспечения, отправили "на ноль" (на линию боевого соприкосновения - ред.), значит в нашей бригаде, где три батальона, похоже, здоровых людей нету. У нас в роте 85 процентов - ограниченно пригодные", - сказал он. При этом пленный отметил, что его сослуживцев можно охарактеризовать не только как возрастных людей, имеющих проблемы со здоровьем, но и как простых работяг. "Что-то я не вижу здесь ни одного сына депутата или депутата", - возмутился он. В "контрнаступление" военных бросили, не объяснив им никаких задач. "Офицеры ничего нам не объясняли. Нас послали и сказали: вы едьте, вам там все расскажут. Нас отправили "на ноль". Мы просто сидели и ждали ваших людей. Когда ваши ребята начали заходить, я просто положил на блиндаж свой автомат, поднял руки и вышел. Еще два парня вышли и стали говорить "сдаюсь", - рассказал Карпенко. Больше всего он скучает по жене и своим дочерям. Он расплакался, записывая к ним видеообращение. "Люда, я вас очень сильно люблю. Тебя и детей. Они очень не хотели, чтобы я шел (в армию). Я ездил на Москву 12 лет. В Одинцово проработал строителем. Мне все это нравилось", - рассказал он. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230810/vsu-1889254207.html

https://ria.ru/20230809/plennyy-1888976761.html

https://ria.ru/20230808/poteri-1888759733.html

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Екатерина Зайцева

украина, киев, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато, безопасность