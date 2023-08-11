СК возбудил дело после гибели двух детей во время паводка в Приморье
СК по Приморскому краю возбудил дело после гибели двух братьев во время паводка
© Фото : СУ СК по Приморскому краюВ Хорольском районе возбудили уголовное дело после гибели двух мальчиков во время паводка
© Фото : СУ СК по Приморскому краю
В Хорольском районе возбудили уголовное дело после гибели двух мальчиков во время паводка
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг - РИА Новости. Ребенок, утонувший в ходе паводка в Приморье, полез в трубу за упавшим во время игры сланцем, его вместе с братом смыло водой, возбуждено дело, сообщает СУСК РФ по региону в Telegram-канале.
Ранее представитель прокуратуры Приморья сообщил РИА Новости о том, что двух детей затянуло в трубу потоком воды в ходе паводка, оба мальчика 10 и 12 лет погибли. Дети играли в километре от приморского села Дальзаводское: одного из мальчиков потоком воды, разлившейся в результате паводка, затянуло в водопропускную трубу, после в нее попал его брат, пытавшийся помочь. Позже в прокуратуре РИА Новости подтвердили, что "тела двоих детей обнаружены". Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА Новости, что поиски детей длились около двух часов, трубу поднимали спецтехникой.
«
"По данному факту... возбуждено уголовное дело по...ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Предварительно, один из детей залез в сточную трубу, чтобы достать слетевший с ноги сланец, его затянул поток воды, второй брат полез за ним", - говорится в сообщении СУСК.
По данным ведомства, трагедия произошла недалеко от дома по улице Лесная в селе Дальзаводское, погибшим детям 13 и 12 лет.
В шести муниципалитетах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, нахлынувшего на регион под воздействием тайфуна "Ханун". 24 населенных пункта отрезаны от транспортного сообщения.