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СК возбудил дело после гибели двух детей во время паводка в Приморье - РИА Новости, 11.08.2023
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15:11 11.08.2023 (обновлено: 15:12 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/pavodok-1889571325.html
СК возбудил дело после гибели двух детей во время паводка в Приморье
СК возбудил дело после гибели двух детей во время паводка в Приморье - РИА Новости, 11.08.2023
СК возбудил дело после гибели двух детей во время паводка в Приморье
Ребенок, утонувший в ходе паводка в Приморье, полез в трубу за упавшим во время игры сланцем, его вместе с братом смыло водой, возбуждено дело, сообщает СУСК РФ РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:11
2023-08-11T15:12
происшествия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 авг - РИА Новости. Ребенок, утонувший в ходе паводка в Приморье, полез в трубу за упавшим во время игры сланцем, его вместе с братом смыло водой, возбуждено дело, сообщает СУСК РФ по региону в Telegram-канале. Ранее представитель прокуратуры Приморья сообщил РИА Новости о том, что двух детей затянуло в трубу потоком воды в ходе паводка, оба мальчика 10 и 12 лет погибли. Дети играли в километре от приморского села Дальзаводское: одного из мальчиков потоком воды, разлившейся в результате паводка, затянуло в водопропускную трубу, после в нее попал его брат, пытавшийся помочь. Позже в прокуратуре РИА Новости подтвердили, что "тела двоих детей обнаружены". Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА Новости, что поиски детей длились около двух часов, трубу поднимали спецтехникой. "По данному факту... возбуждено уголовное дело по...ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Предварительно, один из детей залез в сточную трубу, чтобы достать слетевший с ноги сланец, его затянул поток воды, второй брат полез за ним", - говорится в сообщении СУСК. По данным ведомства, трагедия произошла недалеко от дома по улице Лесная в селе Дальзаводское, погибшим детям 13 и 12 лет. В шести муниципалитетах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, нахлынувшего на регион под воздействием тайфуна "Ханун". 24 населенных пункта отрезаны от транспортного сообщения.
https://ria.ru/20230708/vodoem-1882973148.html
приморский край
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происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после гибели двух детей во время паводка в Приморье

СК по Приморскому краю возбудил дело после гибели двух братьев во время паводка

© Фото : СУ СК по Приморскому краюВ Хорольском районе возбудили уголовное дело после гибели двух мальчиков во время паводка
В Хорольском районе возбудили уголовное дело после гибели двух мальчиков во время паводка - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : СУ СК по Приморскому краю
В Хорольском районе возбудили уголовное дело после гибели двух мальчиков во время паводка
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг - РИА Новости. Ребенок, утонувший в ходе паводка в Приморье, полез в трубу за упавшим во время игры сланцем, его вместе с братом смыло водой, возбуждено дело, сообщает СУСК РФ по региону в Telegram-канале.
Ранее представитель прокуратуры Приморья сообщил РИА Новости о том, что двух детей затянуло в трубу потоком воды в ходе паводка, оба мальчика 10 и 12 лет погибли. Дети играли в километре от приморского села Дальзаводское: одного из мальчиков потоком воды, разлившейся в результате паводка, затянуло в водопропускную трубу, после в нее попал его брат, пытавшийся помочь. Позже в прокуратуре РИА Новости подтвердили, что "тела двоих детей обнаружены". Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА Новости, что поиски детей длились около двух часов, трубу поднимали спецтехникой.
«
"По данному факту... возбуждено уголовное дело по...ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Предварительно, один из детей залез в сточную трубу, чтобы достать слетевший с ноги сланец, его затянул поток воды, второй брат полез за ним", - говорится в сообщении СУСК.
По данным ведомства, трагедия произошла недалеко от дома по улице Лесная в селе Дальзаводское, погибшим детям 13 и 12 лет.
В шести муниципалитетах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, нахлынувшего на регион под воздействием тайфуна "Ханун". 24 населенных пункта отрезаны от транспортного сообщения.
Пожарный водоем, где были обнаружены тела двух малолетних мальчиков
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ПроисшествияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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