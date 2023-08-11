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В России стартовал проект "Пароход времени "Валаамский монастырь"" - РИА Новости, 11.08.2023
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Наука
 
09:00 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/parokhod-1889329259.html
В России стартовал проект "Пароход времени "Валаамский монастырь""
В России стартовал проект "Пароход времени "Валаамский монастырь"" - РИА Новости, 11.08.2023
В России стартовал проект "Пароход времени "Валаамский монастырь""
С десятидневной экспедиции к затонувшему кораблю Valamon luostari в России стартовал проект "Пароход времени "Валаамский монастырь"". Его главным результатом... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T09:00
2023-08-11T09:00
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. С десятидневной экспедиции к затонувшему кораблю Valamon luostari в России стартовал проект "Пароход времени "Валаамский монастырь"". Его главным результатом будет создание документального фильма о полуторавековой истории судна, который снимут с использованием 3D-технологий и редких архивных материалов. Об этом рассказали в пресс-службе клуба подводного плавания "ДИВО".По словам авторов проекта, его реализация позволит достичь сразу нескольких целей: привлечь внимание молодежи к отечественной истории, дополнить знания о материальной культуре Валаама первой половины XX века и ускорить развитие подводной археологии в России.Дайверы разработали комплекс мероприятий, и первым стала десятидневная экспедиция к затонувшему на дне Никоновской бухты кораблю Valamon luostari (Валаамский монастырь). Ее основная цель – собрать новые данные и найти необнаруженные раньше артефакты для съемки документального фильма, в центре которого будет история этого судна.Корабль спустили на воду во второй половине XIX века в Швеции, а с 1931 по 1939 год Valamon luostari принадлежал Валаамскому монастырю и, вероятнее всего, перевозил паломников. Пароход затонул после того, как был мобилизован в финский флот во время войны СССР с Финляндией.Через судьбу этого судна можно показать современному зрителю целую эпоху, считают в клубе "ДИВО". А чтобы картина была полноценной и увлекательной, ее дополнят фрагментами современной подводной съемки и компьютерной графикой."Лучше всего молодежь запоминает и усваивает материалы с применением интересных и знакомых ей графических технологий. Это преимущественно 3D-моделирование. С его помощью на пароходе времени мы перенесемся из настоящего в прошлое и расскажем, каким был и как сейчас выглядит флот Валаамского монастыря", – рассказал руководитель клуба подводного плавания "ДИВО" Сергей Куликов.По его словам, проект уникален для России. Модель корабля в фильме будет выполнена в максимальном соответствии с реальным прототипом, а 3D-эффект позволит зрителю увидеть весь жизненный путь парохода."Авторы проекта готовятся снять документальный фильм о том, что стало причиной гибели судна, какие бытовые предметы оно хранило под водой все это время в качестве артефактов – посуду с камбуза, навигационные фонари. Документальная хроника будет интересна зрителям всех возрастов", – рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.Он дополнил, что команда собирается не только приоткрыть тайны островного судоходства, есть еще более важная цель – дать больше информации всем интересующимся о том, как и чем жил Валаамский Спасо-Преображенский монастырь."Донесение исторических событий, связанных с Валаамским монастырем и в целом с историей нашей страны современникам, а особенно молодежи, является очень важным в наше время. Творческая концепция проекта "Пароход времени" соответствует тематическому направлению, поскольку связана с региональной и российской историей", – добавил пресс-секретарь Валаамского монастыря Михаил Шишков.Проект "Пароход времени "Валаамский монастырь"" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. А подведение его итогов и презентация фильма запланированы на зиму 2024 года.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, россия, общество, валаам, наука
Наука, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Россия, Общество, Валаам, Наука

В России стартовал проект "Пароход времени "Валаамский монастырь""

© Фото из архива клуба "ДИВО"Трехмерное гидроакустическое изображение затонувшего парохода Valamon Luostari
Трехмерное гидроакустическое изображение затонувшего парохода Valamon Luostari
© Фото из архива клуба "ДИВО"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. С десятидневной экспедиции к затонувшему кораблю Valamon luostari в России стартовал проект "Пароход времени "Валаамский монастырь"". Его главным результатом будет создание документального фильма о полуторавековой истории судна, который снимут с использованием 3D-технологий и редких архивных материалов. Об этом рассказали в пресс-службе клуба подводного плавания "ДИВО".
По словам авторов проекта, его реализация позволит достичь сразу нескольких целей: привлечь внимание молодежи к отечественной истории, дополнить знания о материальной культуре Валаама первой половины XX века и ускорить развитие подводной археологии в России.
© Фото из архива клуба "ДИВО"Дайвер клуба подводного плавания "ДИВО" Исследует дно Ладожского озера
Дайвер клуба подводного плавания ДИВО Исследует дно Ладожского озера
© Фото из архива клуба "ДИВО"
Дайвер клуба подводного плавания "ДИВО" Исследует дно Ладожского озера
Дайверы разработали комплекс мероприятий, и первым стала десятидневная экспедиция к затонувшему на дне Никоновской бухты кораблю Valamon luostari (Валаамский монастырь). Ее основная цель – собрать новые данные и найти необнаруженные раньше артефакты для съемки документального фильма, в центре которого будет история этого судна.
Корабль спустили на воду во второй половине XIX века в Швеции, а с 1931 по 1939 год Valamon luostari принадлежал Валаамскому монастырю и, вероятнее всего, перевозил паломников. Пароход затонул после того, как был мобилизован в финский флот во время войны СССР с Финляндией.
© Фото из архива клуба "ДИВО"

Пароход Valamon Luostari на пристани в населенном пункте Сортавала (приблизительно 1931 год)

Пароход Valamon Luostari на пристани в Населённом пункте Сортавала (приблизительно 1931 год)

Пароход Valamon Luostari на пристани в населенном пункте Сортавала (приблизительно 1931 год)

© Фото из архива клуба "ДИВО"
1 из 3
© Фото из архива клуба "ДИВО"Пароход Valamon Luostari (предыдущее название Kjell) в Монастырской бухте острова Валаам
Пароход Valamon Luostari (предыдущее название Kjell) в Монастырской бухте острова Валаам
Пароход Valamon Luostari (предыдущее название Kjell) в Монастырской бухте острова Валаам
© Фото из архива клуба "ДИВО"
2 из 3
© Фото из архива клуба "ДИВО"Монастырская бухта острова Валаам
Монастырская бухта острова Валаам
Монастырская бухта острова Валаам
© Фото из архива клуба "ДИВО"
3 из 3

Пароход Valamon Luostari на пристани в населенном пункте Сортавала (приблизительно 1931 год)

© Фото из архива клуба "ДИВО"
1 из 3
Пароход Valamon Luostari (предыдущее название Kjell) в Монастырской бухте острова Валаам
© Фото из архива клуба "ДИВО"
2 из 3
Монастырская бухта острова Валаам
© Фото из архива клуба "ДИВО"
3 из 3
Через судьбу этого судна можно показать современному зрителю целую эпоху, считают в клубе "ДИВО". А чтобы картина была полноценной и увлекательной, ее дополнят фрагментами современной подводной съемки и компьютерной графикой.
«
"Лучше всего молодежь запоминает и усваивает материалы с применением интересных и знакомых ей графических технологий. Это преимущественно 3D-моделирование. С его помощью на пароходе времени мы перенесемся из настоящего в прошлое и расскажем, каким был и как сейчас выглядит флот Валаамского монастыря", – рассказал руководитель клуба подводного плавания "ДИВО" Сергей Куликов.
По его словам, проект уникален для России. Модель корабля в фильме будет выполнена в максимальном соответствии с реальным прототипом, а 3D-эффект позволит зрителю увидеть весь жизненный путь парохода.
"Авторы проекта готовятся снять документальный фильм о том, что стало причиной гибели судна, какие бытовые предметы оно хранило под водой все это время в качестве артефактов – посуду с камбуза, навигационные фонари. Документальная хроника будет интересна зрителям всех возрастов", – рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
© Фото из архива клуба "ДИВО"Дайвер клуба "ДИВО" Достал бутылки с молоком с затонувшего парохода Valamon Luostari
Дайвер клуба ДИВО Достал бутылки с молоком с затонувшего парохода Valamon Luostari
Дайвер клуба "ДИВО" Достал бутылки с молоком с затонувшего парохода Valamon Luostari
© Фото из архива клуба "ДИВО"
1 из 6
© Фото из архива клуба "ДИВО"Кормовая часть затонувшего парохода Valamon Luostari
Кормовая часть затонувшего парохода Valamon Luostari
Кормовая часть затонувшего парохода Valamon Luostari
© Фото из архива клуба "ДИВО"
2 из 6
© Фото из архива клуба "ДИВО"Носовая часть парохода Valamon Luostari
Носовая часть парохода Valamon Luostari
Носовая часть парохода Valamon Luostari
© Фото из архива клуба "ДИВО"
3 из 6
© Фото из архива клуба "ДИВО"Лестница в носовую часть парохода Valamon Luostari
Лестница в носовую часть парохода Valamon Luostari
Лестница в носовую часть парохода Valamon Luostari
© Фото из архива клуба "ДИВО"
4 из 6
© Фото из архива клуба "ДИВО"Элементы затонувшего парохода Valamon Luostari - кнехты
Элементы затонувшего парохода Valamon Luostari - кнехты
Элементы затонувшего парохода Valamon Luostari - кнехты
© Фото из архива клуба "ДИВО"
5 из 6
© Фото из архива клуба "ДИВО"Борт с иллюминатором затонувшего парохода Valamon Luostari
Борт с иллюминатором затонувшего парохода Valamon Luostari
Борт с иллюминатором затонувшего парохода Valamon Luostari
© Фото из архива клуба "ДИВО"
6 из 6
Дайвер клуба "ДИВО" Достал бутылки с молоком с затонувшего парохода Valamon Luostari
© Фото из архива клуба "ДИВО"
1 из 6
Кормовая часть затонувшего парохода Valamon Luostari
© Фото из архива клуба "ДИВО"
2 из 6
Носовая часть парохода Valamon Luostari
© Фото из архива клуба "ДИВО"
3 из 6
Лестница в носовую часть парохода Valamon Luostari
© Фото из архива клуба "ДИВО"
4 из 6
Элементы затонувшего парохода Valamon Luostari - кнехты
© Фото из архива клуба "ДИВО"
5 из 6
Борт с иллюминатором затонувшего парохода Valamon Luostari
© Фото из архива клуба "ДИВО"
6 из 6
Он дополнил, что команда собирается не только приоткрыть тайны островного судоходства, есть еще более важная цель – дать больше информации всем интересующимся о том, как и чем жил Валаамский Спасо-Преображенский монастырь.
"Донесение исторических событий, связанных с Валаамским монастырем и в целом с историей нашей страны современникам, а особенно молодежи, является очень важным в наше время. Творческая концепция проекта "Пароход времени" соответствует тематическому направлению, поскольку связана с региональной и российской историей", – добавил пресс-секретарь Валаамского монастыря Михаил Шишков.
© Фото из архива клуба "ДИВО"Трехмерное гидроакустическое изображение затонувшего парохода Valamon Luostari
Трехмерное гидроакустическое изображение затонувшего парохода Valamon Luostari
© Фото из архива клуба "ДИВО"
Трехмерное гидроакустическое изображение затонувшего парохода Valamon Luostari
Проект "Пароход времени "Валаамский монастырь"" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. А подведение его итогов и презентация фильма запланированы на зиму 2024 года.
 
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