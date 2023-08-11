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В России стартовал проект "Пароход времени "Валаамский монастырь""

В России стартовал проект "Пароход времени "Валаамский монастырь"" - РИА Новости, 11.08.2023

В России стартовал проект "Пароход времени "Валаамский монастырь""

С десятидневной экспедиции к затонувшему кораблю Valamon luostari в России стартовал проект "Пароход времени "Валаамский монастырь"". Его главным результатом... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T09:00

2023-08-11T09:00

2023-08-11T09:00

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. С десятидневной экспедиции к затонувшему кораблю Valamon luostari в России стартовал проект "Пароход времени "Валаамский монастырь"". Его главным результатом будет создание документального фильма о полуторавековой истории судна, который снимут с использованием 3D-технологий и редких архивных материалов. Об этом рассказали в пресс-службе клуба подводного плавания "ДИВО".По словам авторов проекта, его реализация позволит достичь сразу нескольких целей: привлечь внимание молодежи к отечественной истории, дополнить знания о материальной культуре Валаама первой половины XX века и ускорить развитие подводной археологии в России.Дайверы разработали комплекс мероприятий, и первым стала десятидневная экспедиция к затонувшему на дне Никоновской бухты кораблю Valamon luostari (Валаамский монастырь). Ее основная цель – собрать новые данные и найти необнаруженные раньше артефакты для съемки документального фильма, в центре которого будет история этого судна.Корабль спустили на воду во второй половине XIX века в Швеции, а с 1931 по 1939 год Valamon luostari принадлежал Валаамскому монастырю и, вероятнее всего, перевозил паломников. Пароход затонул после того, как был мобилизован в финский флот во время войны СССР с Финляндией.Через судьбу этого судна можно показать современному зрителю целую эпоху, считают в клубе "ДИВО". А чтобы картина была полноценной и увлекательной, ее дополнят фрагментами современной подводной съемки и компьютерной графикой."Лучше всего молодежь запоминает и усваивает материалы с применением интересных и знакомых ей графических технологий. Это преимущественно 3D-моделирование. С его помощью на пароходе времени мы перенесемся из настоящего в прошлое и расскажем, каким был и как сейчас выглядит флот Валаамского монастыря", – рассказал руководитель клуба подводного плавания "ДИВО" Сергей Куликов.По его словам, проект уникален для России. Модель корабля в фильме будет выполнена в максимальном соответствии с реальным прототипом, а 3D-эффект позволит зрителю увидеть весь жизненный путь парохода."Авторы проекта готовятся снять документальный фильм о том, что стало причиной гибели судна, какие бытовые предметы оно хранило под водой все это время в качестве артефактов – посуду с камбуза, навигационные фонари. Документальная хроника будет интересна зрителям всех возрастов", – рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.Он дополнил, что команда собирается не только приоткрыть тайны островного судоходства, есть еще более важная цель – дать больше информации всем интересующимся о том, как и чем жил Валаамский Спасо-Преображенский монастырь."Донесение исторических событий, связанных с Валаамским монастырем и в целом с историей нашей страны современникам, а особенно молодежи, является очень важным в наше время. Творческая концепция проекта "Пароход времени" соответствует тематическому направлению, поскольку связана с региональной и российской историей", – добавил пресс-секретарь Валаамского монастыря Михаил Шишков.Проект "Пароход времени "Валаамский монастырь"" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. А подведение его итогов и презентация фильма запланированы на зиму 2024 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, россия, общество, валаам, наука