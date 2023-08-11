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СМИ: Египет сопротивляется просьбам США по поставкам оружия на Украину
СМИ: Египет сопротивляется просьбам США по поставкам оружия на Украину - РИА Новости, 11.08.2023
СМИ: Египет сопротивляется просьбам США по поставкам оружия на Украину
Египет сопротивляется просьбам американских властей поставлять оружие на Украину, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T21:17
2023-08-11T21:17
2023-08-11T22:13
в мире
египет
украина
ллойд остин
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специальная военная операция на украине
пентагон
абдель фаттах ас-сиси
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Египет сопротивляется просьбам американских властей поставлять оружие на Украину, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, Египет якобы планировал отправить ракеты в Россию, но в начале года отказался от этого решения под давлением США. "Американские чиновники, среди которых министр обороны Ллойд Остин, попросили вместо этого поставлять оружие Украине, стремясь помочь киевским властям преодолеть нехватку боеприпасов", — говорится в публикации.Уточняется, что с такой просьбой глава Пентагона обратился к президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси в марте во время встречи в Каире. Как утверждают собеседники газеты, с тех пор американские чиновники делали это не раз.По информации WSJ, Вашингтон просит Каир передать киевскому режиму артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие.Египет в беседах с официальными лицами из США не отклоняет эти просьбы окончательно, но, как сообщили высокопоставленные источники, Каир не планирует отправлять оружие на Украину, резюмировалось в статье.В апреле Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть документы американской разведки писала, что Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что подобные публикации похожи на очередные утки, и призвал относиться к ним соответствующе. В Каире эти данные также опровергли.
https://ria.ru/20230804/oruzhie-1888220667.html
https://ria.ru/20230721/oruzhie-1885402616.html
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в мире, египет, украина, ллойд остин, сша, пентагон, абдель фаттах ас-сиси, дмитрий песков
В мире, Египет, Украина, Ллойд Остин, США, Специальная военная операция на Украине, Пентагон, Абдель Фаттах ас-Сиси, Дмитрий Песков
СМИ: Египет сопротивляется просьбам США по поставкам оружия на Украину
WSJ: Египет сопротивляется просьбам США поставлять оружие на Украину