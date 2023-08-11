https://ria.ru/20230811/obvinenie-1889594561.html

Прокуратура БиГ выдвинула обвинения против Додика

Прокуратура БиГ выдвинула обвинения против Додика - РИА Новости, 11.08.2023

Прокуратура БиГ выдвинула обвинения против Додика

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) выдвинула обвинения в отношении президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика за невыполнение решений Высокого... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T17:04

2023-08-11T17:04

2023-08-11T17:06

в мире

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БЕЛГРАД, 11 авг – РИА Новости. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) выдвинула обвинения в отношении президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика за невыполнение решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта. "Можем подтвердить, что прокуратура БиГ выдвинула обвинения против Милорада Додика 1959 года рождения и Милоша Лукича 1987 года рождения", - заявили Радио и телевидению Республики Сербской (РТРС) в надзорном органе. Главе РС БиГ вменяется несоблюдение решений Высокого представителя по БиГ, а директору официального издания "Службени гласник" РС БиГ Лукичу – публикация спорных для Сараево решений властей в Баня-Луке. По боснийским законам за неисполнение решений Высокого представителя должностное лицо может быть наказано лишением свободы на срок от полугода до пяти лет тюремного заключения. Кристиан Шмидт 1 июля провозгласил недействительными принятые Скупщиной (парламентом) Республики Сербской БиГ законы о неприятии решений Высокого представителя и Конституционного суда в Сараево на территории РС БиГ. Госдеп США в ночь на 1 августа сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов. Додик годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР. Руководство Республики Сербской в марте приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании. Ранее "коммуникация" в публичном поле сводилась к прямой критике руководства Республики Сербской американскими и британскими дипломатами. Официальная Баня-Лука в ответ указывала на неприкрытое и постоянное вмешательство посольств Запада во внутренние дела всей Боснии и Герцеговины. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

https://radiosputnik.ria.ru/20230616/sanktsii-1878656537.html

https://ria.ru/20230804/serbiya-1888293398.html

https://ria.ru/20230606/serbiya-1876602586.html

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