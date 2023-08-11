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Прокуратура БиГ выдвинула обвинения против Додика - РИА Новости, 11.08.2023
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17:04 11.08.2023 (обновлено: 17:06 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/obvinenie-1889594561.html
Прокуратура БиГ выдвинула обвинения против Додика
Прокуратура БиГ выдвинула обвинения против Додика - РИА Новости, 11.08.2023
Прокуратура БиГ выдвинула обвинения против Додика
Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) выдвинула обвинения в отношении президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика за невыполнение решений Высокого... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:04
2023-08-11T17:06
в мире
республика сербская
сараево
сша
милорад додик
высочайший
государственный департамент сша
оон
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БЕЛГРАД, 11 авг – РИА Новости. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) выдвинула обвинения в отношении президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика за невыполнение решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта. "Можем подтвердить, что прокуратура БиГ выдвинула обвинения против Милорада Додика 1959 года рождения и Милоша Лукича 1987 года рождения", - заявили Радио и телевидению Республики Сербской (РТРС) в надзорном органе. Главе РС БиГ вменяется несоблюдение решений Высокого представителя по БиГ, а директору официального издания "Службени гласник" РС БиГ Лукичу – публикация спорных для Сараево решений властей в Баня-Луке. По боснийским законам за неисполнение решений Высокого представителя должностное лицо может быть наказано лишением свободы на срок от полугода до пяти лет тюремного заключения. Кристиан Шмидт 1 июля провозгласил недействительными принятые Скупщиной (парламентом) Республики Сербской БиГ законы о неприятии решений Высокого представителя и Конституционного суда в Сараево на территории РС БиГ. Госдеп США в ночь на 1 августа сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов. Додик годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР. Руководство Республики Сербской в марте приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании. Ранее "коммуникация" в публичном поле сводилась к прямой критике руководства Республики Сербской американскими и британскими дипломатами. Официальная Баня-Лука в ответ указывала на неприкрытое и постоянное вмешательство посольств Запада во внутренние дела всей Боснии и Герцеговины. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
https://radiosputnik.ria.ru/20230616/sanktsii-1878656537.html
https://ria.ru/20230804/serbiya-1888293398.html
https://ria.ru/20230606/serbiya-1876602586.html
республика сербская
сараево
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в мире, республика сербская, сараево, сша, милорад додик, высочайший, государственный департамент сша, оон
В мире, Республика Сербская, Сараево, США, Милорад Додик, Высочайший, Государственный департамент США, ООН
Прокуратура БиГ выдвинула обвинения против Додика

Прокуратура БиГ выдвинула обвинения против президента Республики Милорада Додика

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 11 авг – РИА Новости. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) выдвинула обвинения в отношении президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика за невыполнение решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта.
"Можем подтвердить, что прокуратура БиГ выдвинула обвинения против Милорада Додика 1959 года рождения и Милоша Лукича 1987 года рождения", - заявили Радио и телевидению Республики Сербской (РТРС) в надзорном органе.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Бербок призвала Боснию и Герцеговину ввести санкции против России
16 июня, 15:07
Главе РС БиГ вменяется несоблюдение решений Высокого представителя по БиГ, а директору официального издания "Службени гласник" РС БиГ Лукичу – публикация спорных для Сараево решений властей в Баня-Луке. По боснийским законам за неисполнение решений Высокого представителя должностное лицо может быть наказано лишением свободы на срок от полугода до пяти лет тюремного заключения.
Кристиан Шмидт 1 июля провозгласил недействительными принятые Скупщиной (парламентом) Республики Сербской БиГ законы о неприятии решений Высокого представителя и Конституционного суда в Сараево на территории РС БиГ.
Госдеп США в ночь на 1 августа сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Глава Республики Сербской БиГ обвинил США в преступлении против сербов
4 августа, 22:38
Додик годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР.
Руководство Республики Сербской в марте приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании. Ранее "коммуникация" в публичном поле сводилась к прямой критике руководства Республики Сербской американскими и британскими дипломатами. Официальная Баня-Лука в ответ указывала на неприкрытое и постоянное вмешательство посольств Запада во внутренние дела всей Боснии и Герцеговины.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
Флаг Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
За протестами против Вучича стоят британские спецслужбы, заявил Додик
6 июня, 23:03
 
В миреРеспублика СербскаяСараевоСШАМилорад ДодикВысочайшийГосударственный департамент СШАООН
 
 
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