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СК заочно предъявил обвинения экс-командующему сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:46 11.08.2023 (обновлено: 10:43 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/obvinenie-1889436915.html
СК заочно предъявил обвинения экс-командующему сухопутными войсками ВСУ
СК заочно предъявил обвинения экс-командующему сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 11.08.2023
СК заочно предъявил обвинения экс-командующему сухопутными войсками ВСУ
Российские следователи заочно предъявили обвинение в зверствах в Донбассе бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ, говорится в сообщении СК. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T09:46
2023-08-11T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские следователи заочно предъявили обвинение в зверствах в Донбассе бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ, говорится в сообщении СК.&quot;В результате его преступных действий получили ранения и погибли свыше 180 человек, в том числе несовершеннолетние, разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса&quot;, - сказали в ведомстве.Этот вопрос обсуждался в Геническе Херсонской области на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений киевского режима. Во встрече принимал участие председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.Сейчас он занимает должность главы Киевской городской военной администрации Сергею Попко. На эту должность его назначил президент Украины Владимир Зеленский в конце октября 2022 года.
https://ria.ru/20230728/obvineniya-1886808059.html
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в мире, следственный комитет россии (ск рф), донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Следственный комитет России (СК РФ), Донбасс, Вооруженные силы Украины
СК заочно предъявил обвинения экс-командующему сухопутными войсками ВСУ

СК заочно предъявил обвинение экс-командующему сухопутными войсками ВСУ Попко

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России в Донецке
Сотрудник Следственного комитета России в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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Сотрудник Следственного комитета России в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские следователи заочно предъявили обвинение в зверствах в Донбассе бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ, говорится в сообщении СК.
«

"В результате его преступных действий получили ранения и погибли свыше 180 человек, в том числе несовершеннолетние, разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса", - сказали в ведомстве.

Этот вопрос обсуждался в Геническе Херсонской области на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений киевского режима. Во встрече принимал участие председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Сейчас он занимает должность главы Киевской городской военной администрации Сергею Попко.
На эту должность его назначил президент Украины Владимир Зеленский в конце октября 2022 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСледственный комитет России (СК РФ)ДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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