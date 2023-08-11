https://ria.ru/20230811/obvinenie-1889436915.html

СК заочно предъявил обвинения экс-командующему сухопутными войсками ВСУ

СК заочно предъявил обвинения экс-командующему сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 11.08.2023

СК заочно предъявил обвинения экс-командующему сухопутными войсками ВСУ

Российские следователи заочно предъявили обвинение в зверствах в Донбассе бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ, говорится в сообщении СК. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T09:46

2023-08-11T09:46

2023-08-11T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские следователи заочно предъявили обвинение в зверствах в Донбассе бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ, говорится в сообщении СК."В результате его преступных действий получили ранения и погибли свыше 180 человек, в том числе несовершеннолетние, разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса", - сказали в ведомстве.Этот вопрос обсуждался в Геническе Херсонской области на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений киевского режима. Во встрече принимал участие председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.Сейчас он занимает должность главы Киевской городской военной администрации Сергею Попко. На эту должность его назначил президент Украины Владимир Зеленский в конце октября 2022 года.

https://ria.ru/20230728/obvineniya-1886808059.html

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Ольга Фомченкова

в мире, следственный комитет россии (ск рф), донбасс, вооруженные силы украины