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При обстреле Донецка пострадал еще один мирный житель
При обстреле Донецка пострадал еще один мирный житель - РИА Новости, 11.08.2023
При обстреле Донецка пострадал еще один мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:53
2023-08-11T17:53
2023-08-11T17:53
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин Telegram-канале. "Во время обстрела Петровского района по улице Косарева получил ранение мужчина 1958 года рождения", - написал мэр. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
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При обстреле Донецка пострадал еще один мирный житель
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении еще одного мирного жителя при обстреле