https://ria.ru/20230811/obstrel-1889604040.html

При обстреле Донецка пострадал еще один мирный житель

При обстреле Донецка пострадал еще один мирный житель - РИА Новости, 11.08.2023

При обстреле Донецка пострадал еще один мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T17:53

2023-08-11T17:53

2023-08-11T17:53

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин Telegram-канале. "Во время обстрела Петровского района по улице Косарева получил ранение мужчина 1958 года рождения", - написал мэр. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия