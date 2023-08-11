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При обстреле Донецка получила повреждения школа - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/obstrel-1889588880.html
При обстреле Донецка получила повреждения школа
При обстреле Донецка получила повреждения школа - РИА Новости, 11.08.2023
При обстреле Донецка получила повреждения школа
Крыша здания школы получила повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:38
2023-08-11T16:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Крыша здания школы получила повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "При обстреле Петровского района произошло попадание в крышу здания школы № 116", - написал Кулемзин. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
донецкая народная республика
петровский район
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донецкая народная республика, петровский район, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка получила повреждения школа

Мэр Донецка сообщил о повреждении крыши школы при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Крыша здания школы получила повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"При обстреле Петровского района произошло попадание в крышу здания школы № 116", - написал Кулемзин.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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