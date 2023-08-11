https://ria.ru/20230811/obstrel-1889588880.html
При обстреле Донецка получила повреждения школа
При обстреле Донецка получила повреждения школа - РИА Новости, 11.08.2023
При обстреле Донецка получила повреждения школа
Крыша здания школы получила повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:38
2023-08-11T16:38
2023-08-11T16:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Крыша здания школы получила повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "При обстреле Петровского района произошло попадание в крышу здания школы № 116", - написал Кулемзин. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
донецкая народная республика
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка получила повреждения школа
Мэр Донецка сообщил о повреждении крыши школы при обстреле ВСУ