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При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 11.08.2023 (обновлено: 15:41 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/obstrel-1889558861.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:34
2023-08-11T15:41
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате обстрела Петровского района ранения получил мужчина 1941 года рождения", — написал глава города. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских военных.ВСУ регулярно открывают огонь и по другим районам столицы Донецкой Народной Республики. Накануне украинские войска обстреляли детский сад № 397 в Киевском районе города.В среду, как отметил Кулемзин, в результате удара противника по улице Осоавиахима в Петровском районе погибла женщина 1952 года рождения. Незадолго до этого он сообщил о гибели четырехлетней девочки после атаки ВСУ. Еще один человек погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"В результате обстрела Петровского района ранения получил мужчина 1941 года рождения", — написал глава города.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских военных.
ВСУ регулярно открывают огонь и по другим районам столицы Донецкой Народной Республики. Накануне украинские войска обстреляли детский сад № 397 в Киевском районе города.
В среду, как отметил Кулемзин, в результате удара противника по улице Осоавиахима в Петровском районе погибла женщина 1952 года рождения. Незадолго до этого он сообщил о гибели четырехлетней девочки после атаки ВСУ. Еще один человек погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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