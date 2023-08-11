https://ria.ru/20230811/obstrel-1889558861.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:34
2023-08-11T14:34
2023-08-11T15:41
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате обстрела Петровского района ранения получил мужчина 1941 года рождения", — написал глава города. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских военных.ВСУ регулярно открывают огонь и по другим районам столицы Донецкой Народной Республики. Накануне украинские войска обстреляли детский сад № 397 в Киевском районе города.В среду, как отметил Кулемзин, в результате удара противника по улице Осоавиахима в Петровском районе погибла женщина 1952 года рождения. Незадолго до этого он сообщил о гибели четырехлетней девочки после атаки ВСУ. Еще один человек погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
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При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ