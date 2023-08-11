https://ria.ru/20230811/obstrel-1889558861.html

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2023

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T14:34

2023-08-11T14:34

2023-08-11T15:41

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg

ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате обстрела Петровского района ранения получил мужчина 1941 года рождения", — написал глава города. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских военных.ВСУ регулярно открывают огонь и по другим районам столицы Донецкой Народной Республики. Накануне украинские войска обстреляли детский сад № 397 в Киевском районе города.В среду, как отметил Кулемзин, в результате удара противника по улице Осоавиахима в Петровском районе погибла женщина 1952 года рождения. Незадолго до этого он сообщил о гибели четырехлетней девочки после атаки ВСУ. Еще один человек погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия