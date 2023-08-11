https://ria.ru/20230811/obstrel-1889529016.html

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 11.08.2023

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка кассетными снарядами

Украинские войска выпустили еще четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в пятницу в Telegram-канале... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:50

2023-08-11T12:50

2023-08-11T13:02

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884919766_0:384:2731:1920_1920x0_80_0_0_1f81354c51dced08f95ba724f613d633.jpg

ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:12.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Ранее сообщалось, что в пятницу украинские военные выпустили пятнадцать таких же снарядов по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам города.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия