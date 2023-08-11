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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 11.08.2023
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка кассетными снарядами
Украинские войска выпустили еще четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в пятницу в Telegram-канале... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:50
2023-08-11T12:50
2023-08-11T13:02
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:12.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Ранее сообщалось, что в пятницу украинские военные выпустили пятнадцать таких же снарядов по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам города.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
куйбышевский район
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Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка кассетными снарядами
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Куйбышевскому району Донецка