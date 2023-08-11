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Украинские войска выпустили еще пять кассетных снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще пять кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 11.08.2023
Украинские войска выпустили еще пять кассетных снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще пять кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, один – по Куйбышевскому району, сообщило в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:19
2023-08-11T12:19
2023-08-11T12:19
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
куйбышевский район
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, один – по Куйбышевскому району, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.В 11.30 один снаряд был выпущен по Куйбышевскому району города.Ранее украинские войска выпустили четыре таких же снаряда по Петровскому району.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
донецк
петровский район
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, петровский район, куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Куйбышевский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили еще пять кассетных снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще пять кассетных снарядов по Донецку