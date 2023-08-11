https://ria.ru/20230811/obstrel-1889518270.html

Украинские войска выпустили еще пять кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще пять кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 11.08.2023

Украинские войска выпустили еще пять кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще пять кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, один – по Куйбышевскому району, сообщило в... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:19

2023-08-11T12:19

2023-08-11T12:19

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

куйбышевский район

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, один – по Куйбышевскому району, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.В 11.30 один снаряд был выпущен по Куйбышевскому району города.Ранее украинские войска выпустили четыре таких же снаряда по Петровскому району.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

донецк

петровский район

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика