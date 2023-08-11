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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 11.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в пятницу в Telegram-канале... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:20
2023-08-11T11:20
2023-08-11T11:38
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
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сцкк
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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.По данным ведомства, в 9.30 был также обстрелян Кировский район Донецка тремя снарядами "натовского" калибра.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку
ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости.
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в пятницу в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
По данным ведомства, в 9.30 был также обстрелян Кировский район Донецка тремя снарядами "натовского" калибра.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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