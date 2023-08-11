https://ria.ru/20230811/obstrel-1889488379.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 11.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в пятницу в Telegram-канале... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:20

2023-08-11T11:20

2023-08-11T11:38

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.По данным ведомства, в 9.30 был также обстрелян Кировский район Донецка тремя снарядами "натовского" калибра.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия