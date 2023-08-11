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Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 11.08.2023

Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Гольмовский в ДНР

Украинские войска за утро четыре раза обстреляли поселок Гольмовский, выпустив 14 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в пятницу в Telegram-канале... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:11

2023-08-11T10:11

2023-08-11T10:11

специальная военная операция на украине

происшествия

гольмовский

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска за утро четыре раза обстреляли поселок Гольмовский, выпустив 14 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:05 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении ведомства. Последующие обстрелы были зафиксированы с 7.20 до 9.40, выпущено в общей сложности десять таких же снарядов. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

гольмовский

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, гольмовский, донецкая народная республика, вооруженные силы украины