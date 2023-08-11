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Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 11.08.2023
Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Гольмовский в ДНР
Украинские войска за утро четыре раза обстреляли поселок Гольмовский, выпустив 14 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в пятницу в Telegram-канале... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:11
2023-08-11T10:11
2023-08-11T10:11
специальная военная операция на украине
происшествия
гольмовский
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска за утро четыре раза обстреляли поселок Гольмовский, выпустив 14 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:05 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении ведомства. Последующие обстрелы были зафиксированы с 7.20 до 9.40, выпущено в общей сложности десять таких же снарядов. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
гольмовский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гольмовский, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов по поселку Гольмовский