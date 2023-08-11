https://ria.ru/20230811/obstrel-1889431402.html

Украинские войска обстреляли три города в Херсонской области

Украинские войска обстреляли три города в Херсонской области - РИА Новости, 11.08.2023

Украинские войска обстреляли три города в Херсонской области

Украинские войска ночью обстреляли из ствольной артиллерии города Новая Каховка, Каховка, Алёшки и окрестные села, расположенные на левом берегу Днепра в... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T09:31

2023-08-11T09:31

2023-08-11T09:31

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли из ствольной артиллерии города Новая Каховка, Каховка, Алёшки и окрестные села, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 36 снарядов, сообщил журналистам в пятницу представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Алешки, Казачьи Лагеря, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днём украинские войска выпустили 16 снарядов по Новой Каховке, 12 снарядов по Голой Пристани, 9 снарядов по Казачьим Лагерям, по Алёшкам прилетело 12 снарядов, по Пролетарке – 19, а Песчановку расстреливали, выпустив 24 снаряда.

https://ria.ru/20230810/obstrel-1889366479.html

новая каховка

херсонская область

каховка

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новая каховка, херсонская область , каховка, происшествия