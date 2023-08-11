https://ria.ru/20230811/niger-1889625571.html

Дочь Базума рассказала, что ее отец потерял пять килограммов

Дочь Базума рассказала, что ее отец потерял пять килограммов - РИА Новости, 11.08.2023

Дочь Базума рассказала, что ее отец потерял пять килограммов

Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум содержится без электричества и воды и уже потерял пять килограммов в весе, сообщила его дочь Зазия Базум. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T19:36

2023-08-11T19:36

2023-08-11T19:49

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франция

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум содержится без электричества и воды и уже потерял пять килограммов в весе, сообщила его дочь Зазия Базум. Когда в конце июля в Нигере произошел военный переворот, она была во Франции на отдыхе и, по ее словам, сейчас поддерживает связь с семьей по телефону почти каждый день. "Еду, которая есть в холодильнике, они больше использовать не могут. У них нет мяса или свежих овощей, у них есть только что-то наподобие риса и пасты, и только это они сейчас едят, что небезопасно для их здоровья... У них даже нет чистой питьевой воды, газ для готовки тоже скоро закончится", - рассказала она британской газете Guardian. Зазия Базум отметила, что оба ее родителя потеряли в весе по пять килограммов, а брат - десять. По ее словам, в резиденции очень жарко. "Мы дважды просили освободить его, но они (лидеры мятежников - ред.) отказали... Возможно, они отпустят моего брата и мать, но я не думаю, что они отпустят отца. Они знают, что если отпустят его, у него есть люди, которые его поддержат", - сказала дочь свергнутого президента. Ранее глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк заявил, что условия содержания под стражей президента Нигера, его жены и сына могут представлять собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, нарушающее права человека, и призвал обеспечить "полное уважение и защиту его прав человека и всех других удерживаемых лиц". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230810/niger-1889367039.html

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в мире, нигер, франция, мохамед базум, абуджа, оон