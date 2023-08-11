https://ria.ru/20230811/niger-1889603642.html
МИД России: военное урегулирование в Нигере приведет к противостоянию
МИД России: военное урегулирование в Нигере приведет к противостоянию - РИА Новости, 11.08.2023
МИД России: военное урегулирование в Нигере приведет к противостоянию
Военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию и дестабилизировать обстановку в Сахаро-Сахельском регионе, заявили в МИД РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:51
2023-08-11T17:51
2023-08-11T18:15
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию и дестабилизировать обстановку в Сахаро-Сахельском регионе, заявили в МИД России."Военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой стране, а также к резкой дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.В российском дипведомстве отметили усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению конституционного порядка в Нигере путем диалога с новыми властями страны."В России поддерживают посреднические усилия ЭКОВАС, направленные на поиск путей выхода из создавшегося кризиса", - подчеркнули в МИД России.
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в мире, нигер, россия
МИД России: военное урегулирование в Нигере приведет к противостоянию
МИД России: военное урегулирование в Нигере приведет к противостоянию в регионе
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию и дестабилизировать обстановку в Сахаро-Сахельском регионе, заявили в МИД России
.
"Военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой стране, а также к резкой дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
В российском дипведомстве отметили усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению конституционного порядка в Нигере путем диалога с новыми властями страны.
"В России поддерживают посреднические усилия ЭКОВАС, направленные на поиск путей выхода из создавшегося кризиса", - подчеркнули в МИД России.
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