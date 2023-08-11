https://ria.ru/20230811/niger-1889400213.html

США указали мятежникам в Нигере, что они отвечают за безопасность Базума

США указали мятежникам в Нигере, что они отвечают за безопасность Базума - РИА Новости, 11.08.2023

США указали мятежникам в Нигере, что они отвечают за безопасность Базума

США уведомили мятежников в Нигере, что привлекут их в случае проблем с безопасностью свергнутого президента Мохамеда Базума, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T01:03

2023-08-11T01:03

2023-08-11T01:03

в мире

нигер

сша

мохамед базум

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. США уведомили мятежников в Нигере, что привлекут их в случае проблем с безопасностью свергнутого президента Мохамеда Базума, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы ясно дали понять военным лидерам, что мы привлечем их к ответственности, если возникнут проблемы с его (Базума) безопасностью и благополучием", - заявил Блинкен журналистам.Он подчеркнул, что безопасность Базума и его семьи вызывает обеспокоенность.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.Мятежники в Нигере заявили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, что убьют отстраненного от власти президента в случае интервенции в страну, сообщили ранее источники американских СМИ.

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нигер

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в мире, нигер, сша, мохамед базум, энтони блинкен