https://ria.ru/20230811/nato-1889437881.html
НАТО получила зловещее предупреждение от союзника Путина, заявили в США
НАТО получила зловещее предупреждение от союзника Путина, заявили в США - РИА Новости, 11.08.2023
НАТО получила зловещее предупреждение от союзника Путина, заявили в США
Учения Вооруженных сил Белоруссии на границе с Литвой и Польшей станут опасным предзнаменованием для НАТО, пишет военный эксперт Питер Сучиу в статье для... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T09:49
2023-08-11T09:49
2023-08-11T11:11
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Учения Вооруженных сил Белоруссии на границе с Литвой и Польшей станут опасным предзнаменованием для НАТО, пишет военный эксперт Питер Сучиу в статье для издания 19FortyFive."Близкий союзник России Белоруссия начала в понедельник военные учения недалеко от границы с членами НАТО Польшей и Литвой, что еще больше усилило и без того сильную напряженность. В результате и Варшава, и Вильнюс ответили усилением безопасности границ", — объяснил он.Маневры проходят в непосредственной близости от Сувалкского коридора — узкого 70-километрового участка, который фактически проходит вдоль литовско-польской границы. Его считают "ахиллесовой пятой НАТО", так как Россия гипотетически может его использовать, чтобы отрезать страны Балтии. Это опасное предзнаменование для альянса, полагает Сучиу.На прошлой неделе МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. После этого Минобороны перебазировало на границу значительные силы. В Минске эти обвинения назвали надуманными и расценили их как очередную попытку оправдать наращивание войск у белорусской границы.
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в мире, белоруссия, польша, литва, нато
В мире, Белоруссия, Польша, Литва, НАТО
НАТО получила зловещее предупреждение от союзника Путина, заявили в США
19FortyFive: военные учения Белоруссии стали опасным предзнаменованием для НАТО