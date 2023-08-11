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Венгерский эксперт сравнил украинское контрнаступление с самоубийством - РИА Новости, 11.08.2023
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08:05 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/nastuplenie-1889417281.html
Венгерский эксперт сравнил украинское контрнаступление с самоубийством
Венгерский эксперт сравнил украинское контрнаступление с самоубийством - РИА Новости, 11.08.2023
Венгерский эксперт сравнил украинское контрнаступление с самоубийством
Начало украинского контрнаступления было глупым и самоубийственным политическим решением, не обоснованным с профессиональной военной точки зрения, заявил РИА... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T08:05
2023-08-11T08:05
россия
киев
америка
владимир путин
энтони блинкен
вооруженные силы украины
нато
в мире
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БУДАПЕШТ, 11 авг - РИА Новости. Начало украинского контрнаступления было глупым и самоубийственным политическим решением, не обоснованным с профессиональной военной точки зрения, заявил РИА Новости венгерский военно-политический эксперт, глава попечительского совета фонда "Защищенное общество" Ласло Фельди. "Думаю, что если спросить военных политиков и военных экспертов что в Америке, что в Западной Европе, они бы единогласно сказали, что контрнаступление напрасно. Его начало было не военно-политическим решением, политическим, глупым, самоубийственным и означающим уничтожение тысяч людей, с профессиональной точки зрения, совершенно напрасно. За год Россия выстроила системную оборону, которую не превзойти традиционным оружием. Кто бы ни попробовал, последовало бы самоубийство. И видно, что это и происходит", - сказал Фельди. По его словам, решение проводить контрнаступление могло быть принято не только из-за "безрассудного политического поведения", но и в интересах криминальных кругов, ведущих торговлю органами, в том числе погибших украинских военных. Что бы ни послужило причиной украинского контрнаступления, "с профессиональной точки зрения, с первых минут невозможно было представить, что оно будет иметь успех", отметил эксперт. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230810/nastuplenie-1889314577.html
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россия, киев, америка, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато, в мире, венгрия
Россия, Киев, Америка, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире, Венгрия
Венгерский эксперт сравнил украинское контрнаступление с самоубийством

Эксперт Фельди: начало контрнаступления ВСУ было самоубийственным решением

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 авг - РИА Новости. Начало украинского контрнаступления было глупым и самоубийственным политическим решением, не обоснованным с профессиональной военной точки зрения, заявил РИА Новости венгерский военно-политический эксперт, глава попечительского совета фонда "Защищенное общество" Ласло Фельди.
"Думаю, что если спросить военных политиков и военных экспертов что в Америке, что в Западной Европе, они бы единогласно сказали, что контрнаступление напрасно. Его начало было не военно-политическим решением, политическим, глупым, самоубийственным и означающим уничтожение тысяч людей, с профессиональной точки зрения, совершенно напрасно. За год Россия выстроила системную оборону, которую не превзойти традиционным оружием. Кто бы ни попробовал, последовало бы самоубийство. И видно, что это и происходит", - сказал Фельди.
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По его словам, решение проводить контрнаступление могло быть принято не только из-за "безрассудного политического поведения", но и в интересах криминальных кругов, ведущих торговлю органами, в том числе погибших украинских военных.
Что бы ни послужило причиной украинского контрнаступления, "с профессиональной точки зрения, с первых минут невозможно было представить, что оно будет иметь успех", отметил эксперт.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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Нашли крайнего. Запад решил отомстить Украине за провал контрнаступления
8 августа, 08:00
 
РоссияКиевАмерикаВладимир ПутинЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныНАТОВ миреВенгрия
 
 
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