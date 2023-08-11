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Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" появился на стриминговых платформах - РИА Новости, 11.08.2023
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Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" появился на стриминговых платформах
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" появился на стриминговых платформах - РИА Новости, 11.08.2023
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" появился на стриминговых платформах
Музыкальный альбом мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" с 9 августа стал доступен на всех стриминговых сервисах. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:33
2023-08-11T16:33
пресс-релизы
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МОСКВА, 11 авг - пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". Музыкальный альбом мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" с 9 августа стал доступен на всех стриминговых сервисах. Его представили "Бродвей Москва", МТС Live и "Яндекс Афиша". В альбом вошли 20 песен. Для релиза они были записаны в современном звучании в исполнении мюзикловых артистов и бэнда. Аранжировки хитов написал музыкальный руководитель мюзикла, обладатель премии "Золотая Маска" Евгений Загот. "Новых аранжировок требовало и время, и драматургия, и то, что музыка в спектакле исполняется большим количеством инструментов, а в песнях часто используются хоры и многоголосие", –– сказал Загот. В свою очередь, продюсер постановки, член Бродвейской лиги и руководитель театральной компании "Бродвей Москва" Дмитрий Богачев назвал выход данного альбома событием для меломанов и театралов. За первые восемь месяцев проката мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" был сыгран 260 раз. Его зрителями стали более 450 тысяч человек. "Появление музыкального альбома в аранжировках Евгения Загота на стриминговых платформах — это еще одна возможность для подписчиков Плюса оставаться со спектаклем как можно дольше", — сказал директор по контенту и развитию бизнеса "Яндекс Афиши" Энрико Мазавришвили.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" появился на стриминговых платформах

© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" появился на стриминговых платформах
Мюзикл Ничего не бойся, я с тобой появился на стриминговых платформах
© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". Музыкальный альбом мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" с 9 августа стал доступен на всех стриминговых сервисах.
Его представили "Бродвей Москва", МТС Live и "Яндекс Афиша". В альбом вошли 20 песен. Для релиза они были записаны в современном звучании в исполнении мюзикловых артистов и бэнда.
© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" появился на стриминговых платформах
Мюзикл Ничего не бойся, я с тобой появился на стриминговых платформах
© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" появился на стриминговых платформах
Аранжировки хитов написал музыкальный руководитель мюзикла, обладатель премии "Золотая Маска" Евгений Загот. "Новых аранжировок требовало и время, и драматургия, и то, что музыка в спектакле исполняется большим количеством инструментов, а в песнях часто используются хоры и многоголосие", –– сказал Загот.
В свою очередь, продюсер постановки, член Бродвейской лиги и руководитель театральной компании "Бродвей Москва" Дмитрий Богачев назвал выход данного альбома событием для меломанов и театралов.
За первые восемь месяцев проката мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" был сыгран 260 раз. Его зрителями стали более 450 тысяч человек.
"Появление музыкального альбома в аранжировках Евгения Загота на стриминговых платформах — это еще одна возможность для подписчиков Плюса оставаться со спектаклем как можно дольше", — сказал директор по контенту и развитию бизнеса "Яндекс Афиши" Энрико Мазавришвили.
 
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