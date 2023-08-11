https://ria.ru/20230811/muzyka-1889325501.html

В Музеоне пройдет концерт финалистов проекта "Звук Евразии"

В Музеоне пройдет концерт финалистов проекта "Звук Евразии" - РИА Новости, 11.08.2023

В Музеоне пройдет концерт финалистов проекта "Звук Евразии"

В Москве на открытой площадке в парке Музеон пройдет концерт финалистов всероссийского музыкального проекта "Звук Евразии". РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T05:48

2023-08-11T05:48

2023-08-11T05:48

культура

музыка

москва

россия

красноярский край

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Москве на открытой площадке в парке Музеон пройдет концерт финалистов всероссийского музыкального проекта "Звук Евразии". "Финалисты проекта "Звук Евразии" – это феерия национальных культур и прекрасного звучания. Талантливых артистов объединяет светлая идея сохранения и продвижение этнической музыки народов России. На концерте они представят народные мелодии в современной интерпретации. Зрители смогут насладиться уникальными инструментальными композициями и необычным захватывающим вокалом", – говорится в сообщении Гильдии межэтнической журналистики.На сцене споют эвенкийская этно-поп певица AINA из Красноярского края, исполнитель тюркской фолктроники Marat Taturas, русская футур-фолк группа Uzoritsa из Башкортостана, Ула (Ульяна Карлова) и Даня Воронков из Подмосковья, певица Tuari из Карелии, ансамбль горлового пения "АлтайКай" из Республики Алтай, проект Наталия Дзыга & SHOODJA-CHOODJA из Удмуртии и группа "Сокол" из Москвы. Кроме того, выступят наставки проекта. Это Олена УУТАй, GURUDE и финалисты первого сезона – группа Vetkafolk. Вести концерт будут фольклорист, певец, художественный руководитель ансамбля "Сирин" Андрей Котов и этноблогер-миллионник Маргарита Лянге.Проект "Звук Евразии" реализует Гильдия межэтнической журналистики при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

https://ria.ru/20230810/klin-1889256240.html

москва

россия

красноярский край

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

музыка, москва, россия, красноярский край, президентский фонд культурных инициатив