https://ria.ru/20230811/muzyka-1889325501.html
В Музеоне пройдет концерт финалистов проекта "Звук Евразии"
В Музеоне пройдет концерт финалистов проекта "Звук Евразии" - РИА Новости, 11.08.2023
В Музеоне пройдет концерт финалистов проекта "Звук Евразии"
В Москве на открытой площадке в парке Музеон пройдет концерт финалистов всероссийского музыкального проекта "Звук Евразии". РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T05:48
2023-08-11T05:48
2023-08-11T05:48
культура
музыка
москва
россия
красноярский край
президентский фонд культурных инициатив
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Москве на открытой площадке в парке Музеон пройдет концерт финалистов всероссийского музыкального проекта "Звук Евразии". "Финалисты проекта "Звук Евразии" – это феерия национальных культур и прекрасного звучания. Талантливых артистов объединяет светлая идея сохранения и продвижение этнической музыки народов России. На концерте они представят народные мелодии в современной интерпретации. Зрители смогут насладиться уникальными инструментальными композициями и необычным захватывающим вокалом", – говорится в сообщении Гильдии межэтнической журналистики.На сцене споют эвенкийская этно-поп певица AINA из Красноярского края, исполнитель тюркской фолктроники Marat Taturas, русская футур-фолк группа Uzoritsa из Башкортостана, Ула (Ульяна Карлова) и Даня Воронков из Подмосковья, певица Tuari из Карелии, ансамбль горлового пения "АлтайКай" из Республики Алтай, проект Наталия Дзыга & SHOODJA-CHOODJA из Удмуртии и группа "Сокол" из Москвы. Кроме того, выступят наставки проекта. Это Олена УУТАй, GURUDE и финалисты первого сезона – группа Vetkafolk. Вести концерт будут фольклорист, певец, художественный руководитель ансамбля "Сирин" Андрей Котов и этноблогер-миллионник Маргарита Лянге.Проект "Звук Евразии" реализует Гильдия межэтнической журналистики при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, москва, россия, красноярский край, президентский фонд культурных инициатив
Культура, Музыка, Москва, Россия, Красноярский край, Президентский фонд культурных инициатив
В Музеоне пройдет концерт финалистов проекта "Звук Евразии"
В Музеоне пройдет концерт финалистов музыкального проекта "Звук Евразии"
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Москве на открытой площадке в парке Музеон пройдет концерт финалистов всероссийского музыкального проекта "Звук Евразии".
«
"Финалисты проекта "Звук Евразии" – это феерия национальных культур и прекрасного звучания. Талантливых артистов объединяет светлая идея сохранения и продвижение этнической музыки народов России. На концерте они представят народные мелодии в современной интерпретации. Зрители смогут насладиться уникальными инструментальными композициями и необычным захватывающим вокалом", – говорится в сообщении Гильдии межэтнической журналистики.
На сцене споют эвенкийская этно-поп певица AINA из Красноярского края, исполнитель тюркской фолктроники Marat Taturas, русская футур-фолк группа Uzoritsa из Башкортостана, Ула (Ульяна Карлова) и Даня Воронков из Подмосковья, певица Tuari из Карелии, ансамбль горлового пения "АлтайКай" из Республики Алтай, проект Наталия Дзыга & SHOODJA-CHOODJA из Удмуртии и группа "Сокол" из Москвы.
Кроме того, выступят наставки проекта. Это Олена УУТАй, GURUDE и финалисты первого сезона – группа Vetkafolk. Вести концерт будут фольклорист, певец, художественный руководитель ансамбля "Сирин" Андрей Котов и этноблогер-миллионник Маргарита Лянге.
Проект "Звук Евразии" реализует Гильдия межэтнической журналистики при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Гала-концерт "Ночь Чайковского" пройдет в Клину 27 августа