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Музей Победы проведет обучение для институций ЛНР

Музей Победы проведет обучение для институций ЛНР - РИА Новости, 11.08.2023

Музей Победы проведет обучение для институций ЛНР

В Музее Победы с 15 по 17 августа впервые пройдут курсы повышения квалификации для музейщиков из Луганской народной Республики, сообщила пресс-служба музея. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T14:41

2023-08-11T14:41

2023-08-11T14:41

культура

луганская народная республика

россия

музей победы

музеи

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Музее Победы с 15 по 17 августа впервые пройдут курсы повышения квалификации для музейщиков из Луганской народной Республики, сообщила пресс-служба музея. "Сегодня академия Музея Победы реализует образовательные программы, которые признаются экспертами музейного сообщества по всей России. И мы рады, что именно к нам обратились представители музеев новых регионов для повышения своей квалификации, изучения передового музейного опыта, современных подходов и практик для их дальнейшего использования в своей работе", – отметила руководитель академии Екатерина Патрина.Уточняется, что среди участников образовательной программы будут представители Троицкого районного историко-краеведческого музея, Северодонецкой галереи искусств, Антрацитовского исторического музея, Музея ПГТ Марковка и другие учреждения. "Спикеры поделятся опытом и музейными практиками с представителями учреждений культуры ЛНР. Руководители проектов Музея Победы, хранители, историки подготовили рекомендации и инструкции, которые презентуют директорам музеев. Слушатели познакомятся с современными технологиями организации музейного пространства, с актуальными методиками работы экскурсоводов, поучаствуют в формировании совместных музейных экспозиций", – добавили в музее.Организаторы курсов отметили, что по результатам обучения участники получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

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луганская народная республика, россия, музей победы, музеи