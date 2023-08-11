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Собянин: купальная зона появится на Воробьевской набережной - РИА Новости, 14.08.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
08:34 11.08.2023 (обновлено: 17:49 14.08.2023)
https://ria.ru/20230811/moskva-1890022641.html
Собянин: купальная зона появится на Воробьевской набережной
Собянин: купальная зона появится на Воробьевской набережной - РИА Новости, 14.08.2023
Собянин: купальная зона появится на Воробьевской набережной
Купальная зона с подогревом появится на Воробьевской набережной после благоустройства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-11T08:34
2023-08-14T17:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Купальная зона с подогревом появится на Воробьевской набережной после благоустройства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Сегодня приняли решение там еще построить большую бассейную зону прямо на реке с подогревом воды, так что бы там еще была и пляжная зона", - сказал мэр во время встречи с жителями Западного административного округа. Он отметил, что благоустройство на Воробьевской набережной планируется завершить осенью.
https://ria.ru/20230810/blagoustroystvo-1889220536.html
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москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы

Собянин: купальная зона появится на Воробьевской набережной

© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир НовиковРаботы по благоустройству Воробьевской набережной
Работы по благоустройству Воробьевской набережной - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков
Работы по благоустройству Воробьевской набережной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Купальная зона с подогревом появится на Воробьевской набережной после благоустройства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня приняли решение там еще построить большую бассейную зону прямо на реке с подогревом воды, так что бы там еще была и пляжная зона", - сказал мэр во время встречи с жителями Западного административного округа.
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Он отметил, что благоустройство на Воробьевской набережной планируется завершить осенью.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинГородское хозяйство Москвы
 
 
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