https://ria.ru/20230811/moskva-1890022641.html

Собянин: купальная зона появится на Воробьевской набережной

Собянин: купальная зона появится на Воробьевской набережной - РИА Новости, 14.08.2023

Собянин: купальная зона появится на Воробьевской набережной

Купальная зона с подогревом появится на Воробьевской набережной после благоустройства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-11T08:34

2023-08-11T08:34

2023-08-14T17:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890025283_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_9c6523d0bf9d134f6e4af679009c8b25.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Купальная зона с подогревом появится на Воробьевской набережной после благоустройства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Сегодня приняли решение там еще построить большую бассейную зону прямо на реке с подогревом воды, так что бы там еще была и пляжная зона", - сказал мэр во время встречи с жителями Западного административного округа. Он отметил, что благоустройство на Воробьевской набережной планируется завершить осенью.

https://ria.ru/20230810/blagoustroystvo-1889220536.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы