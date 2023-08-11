https://ria.ru/20230811/moskva-1890022641.html
Собянин: купальная зона появится на Воробьевской набережной
Собянин: купальная зона появится на Воробьевской набережной - РИА Новости, 14.08.2023
Собянин: купальная зона появится на Воробьевской набережной
Купальная зона с подогревом появится на Воробьевской набережной после благоустройства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-11T08:34
2023-08-11T08:34
2023-08-14T17:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Купальная зона с подогревом появится на Воробьевской набережной после благоустройства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Сегодня приняли решение там еще построить большую бассейную зону прямо на реке с подогревом воды, так что бы там еще была и пляжная зона", - сказал мэр во время встречи с жителями Западного административного округа. Он отметил, что благоустройство на Воробьевской набережной планируется завершить осенью.
https://ria.ru/20230810/blagoustroystvo-1889220536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы