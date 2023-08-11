https://ria.ru/20230811/moskva-1890010415.html

Территорию около станции метро "Парк Победы" в Москве обновят

Территорию около станции метро "Парк Победы" в Москве обновят - РИА Новости, 14.08.2023

Территорию около станции метро "Парк Победы" в Москве обновят

Территорию около станции метро "Парк Победы" обновят, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-11T07:44

2023-08-11T07:44

2023-08-14T17:48

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Территорию около станции метро "Парк Победы" обновят, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Сейчас идёт обновление территории вокруг станции метро "Парк Победы". Будут разделены пешеходные и транспортные потоки, в результате пассажиры станут тратить меньше времени на дорогу. Технологическую часть закончим в сентябре", - написал Собянин в Telegram-канале. Он отметил, уже закончено переустройство теплосети на стоянке для электробусов и благоустройство территории, началась реконструкция улицы Барклая: построят новые съезды, обновят инженерные коммуникационные и электрические сети, установят светофоры и освещение.

https://ria.ru/20230810/moskva-1889295126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы