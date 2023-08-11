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Территорию около станции метро "Парк Победы" в Москве обновят - РИА Новости, 14.08.2023
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07:44 11.08.2023 (обновлено: 17:48 14.08.2023)
https://ria.ru/20230811/moskva-1890010415.html
Территорию около станции метро "Парк Победы" в Москве обновят
Территорию около станции метро "Парк Победы" в Москве обновят - РИА Новости, 14.08.2023
Территорию около станции метро "Парк Победы" в Москве обновят
Территорию около станции метро "Парк Победы" обновят, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-11T07:44
2023-08-14T17:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Территорию около станции метро "Парк Победы" обновят, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Сейчас идёт обновление территории вокруг станции метро "Парк Победы". Будут разделены пешеходные и транспортные потоки, в результате пассажиры станут тратить меньше времени на дорогу. Технологическую часть закончим в сентябре", - написал Собянин в Telegram-канале. Он отметил, уже закончено переустройство теплосети на стоянке для электробусов и благоустройство территории, началась реконструкция улицы Барклая: построят новые съезды, обновят инженерные коммуникационные и электрические сети, установят светофоры и освещение.
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москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы

Территорию около станции метро "Парк Победы" в Москве обновят

© Официальный сайт Мэра МосквыПроектное решение благоустройства территории около станции метро "Парк Победы" в Москве
Проектное решение благоустройства территории около станции метро Парк Победы в Москве
© Официальный сайт Мэра Москвы
Проектное решение благоустройства территории около станции метро "Парк Победы" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Территорию около станции метро "Парк Победы" обновят, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сейчас идёт обновление территории вокруг станции метро "Парк Победы". Будут разделены пешеходные и транспортные потоки, в результате пассажиры станут тратить меньше времени на дорогу. Технологическую часть закончим в сентябре", - написал Собянин в Telegram-канале.
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Он отметил, уже закончено переустройство теплосети на стоянке для электробусов и благоустройство территории, началась реконструкция улицы Барклая: построят новые съезды, обновят инженерные коммуникационные и электрические сети, установят светофоры и освещение.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинГородское хозяйство Москвы
 
 
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