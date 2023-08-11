https://ria.ru/20230811/moskva-1890010415.html
Территорию около станции метро "Парк Победы" в Москве обновят
Территорию около станции метро "Парк Победы" в Москве обновят - РИА Новости, 14.08.2023
Территорию около станции метро "Парк Победы" в Москве обновят
Территорию около станции метро "Парк Победы" обновят, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-11T07:44
2023-08-11T07:44
2023-08-14T17:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890026690_102:0:1524:800_1920x0_80_0_0_2862d3bfc9348a98969f9913ba495385.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Территорию около станции метро "Парк Победы" обновят, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Сейчас идёт обновление территории вокруг станции метро "Парк Победы". Будут разделены пешеходные и транспортные потоки, в результате пассажиры станут тратить меньше времени на дорогу. Технологическую часть закончим в сентябре", - написал Собянин в Telegram-канале. Он отметил, уже закончено переустройство теплосети на стоянке для электробусов и благоустройство территории, началась реконструкция улицы Барклая: построят новые съезды, обновят инженерные коммуникационные и электрические сети, установят светофоры и освещение.
https://ria.ru/20230810/moskva-1889295126.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890026690_280:0:1347:800_1920x0_80_0_0_96e9169bd75ac4ebe5fdb4de6c7d830d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы