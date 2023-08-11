https://ria.ru/20230811/moskva-1889533119.html

Упавший в Москве беспилотник, предварительно, не повредил больницу

Упавший в Москве беспилотник, предварительно, не повредил больницу - РИА Новости, 11.08.2023

Упавший в Москве беспилотник, предварительно, не повредил больницу

Беспилотник, упавший в районе Карамышевской набережной в Москве, по всей видимости, не повредил находящуюся рядом больницу №67, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:08

2023-08-11T13:08

2023-08-11T14:07

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889548600_0:148:3167:1930_1920x0_80_0_0_8034760da3a43e9772d1bbb26316c161.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Беспилотник, упавший в районе Карамышевской набережной в Москве, по всей видимости, не повредил находящуюся рядом больницу №67, передаёт корреспондент РИА Новости. Киевский режим сегодня попытался атаковать объект в Москве беспилотником, дрон обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы и он упал на западе столицы, пострадавших нет, сообщило Минобороны РФ. После инцидента перекрыт участок Карамышевской набережной, оцеплен близлежащий парк, запрещен подъезд к городской клинической больнице №67. Фасад больницы со стороны Карамышевской набережной не пострадал - по крайней мере, визуальных повреждений остекления или стен нет. "Мы услышали грохот, крик, естественно, у нас пациенты испугались, но самое главное, мы успокоили их, сказали, что все в норме. Как бы у нас не было такого, чтобы мы паниковали, потому что пациенты на первом месте, мы их успокоили, все объяснили", — рассказала журналистам работница реанимации анестезиологии №9 больницы №67 Валерия Костина. По ее словам, изменений в работе больницы нет, все функционирует в штатном режиме. Обломков на территории медучреждения она не видела.

https://ria.ru/20230811/ataka-1889497609.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва