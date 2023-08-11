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Упавший в Москве беспилотник, предварительно, не повредил больницу - РИА Новости, 11.08.2023
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13:08 11.08.2023 (обновлено: 14:07 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/moskva-1889533119.html
Упавший в Москве беспилотник, предварительно, не повредил больницу
Упавший в Москве беспилотник, предварительно, не повредил больницу - РИА Новости, 11.08.2023
Упавший в Москве беспилотник, предварительно, не повредил больницу
Беспилотник, упавший в районе Карамышевской набережной в Москве, по всей видимости, не повредил находящуюся рядом больницу №67, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:08
2023-08-11T14:07
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Беспилотник, упавший в районе Карамышевской набережной в Москве, по всей видимости, не повредил находящуюся рядом больницу №67, передаёт корреспондент РИА Новости. Киевский режим сегодня попытался атаковать объект в Москве беспилотником, дрон обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы и он упал на западе столицы, пострадавших нет, сообщило Минобороны РФ. После инцидента перекрыт участок Карамышевской набережной, оцеплен близлежащий парк, запрещен подъезд к городской клинической больнице №67. Фасад больницы со стороны Карамышевской набережной не пострадал - по крайней мере, визуальных повреждений остекления или стен нет. "Мы услышали грохот, крик, естественно, у нас пациенты испугались, но самое главное, мы успокоили их, сказали, что все в норме. Как бы у нас не было такого, чтобы мы паниковали, потому что пациенты на первом месте, мы их успокоили, все объяснили", — рассказала журналистам работница реанимации анестезиологии №9 больницы №67 Валерия Костина. По ее словам, изменений в работе больницы нет, все функционирует в штатном режиме. Обломков на территории медучреждения она не видела.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Упавший в Москве беспилотник, предварительно, не повредил больницу

Упавший на северо-западе Москвы БПЛА, предварительно, не повредил больницу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на месте падения БПЛА у здания Городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова в районе Карамышевской набережной в Москве
Автомобиль полиции на месте падения БПЛА у здания Городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова в районе Карамышевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции на месте падения БПЛА у здания Городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова в районе Карамышевской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Беспилотник, упавший в районе Карамышевской набережной в Москве, по всей видимости, не повредил находящуюся рядом больницу №67, передаёт корреспондент РИА Новости.
Киевский режим сегодня попытался атаковать объект в Москве беспилотником, дрон обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы и он упал на западе столицы, пострадавших нет, сообщило Минобороны РФ.
После инцидента перекрыт участок Карамышевской набережной, оцеплен близлежащий парк, запрещен подъезд к городской клинической больнице №67.
Фасад больницы со стороны Карамышевской набережной не пострадал - по крайней мере, визуальных повреждений остекления или стен нет.
"Мы услышали грохот, крик, естественно, у нас пациенты испугались, но самое главное, мы успокоили их, сказали, что все в норме. Как бы у нас не было такого, чтобы мы паниковали, потому что пациенты на первом месте, мы их успокоили, все объяснили", — рассказала журналистам работница реанимации анестезиологии №9 больницы №67 Валерия Костина.
По ее словам, изменений в работе больницы нет, все функционирует в штатном режиме. Обломков на территории медучреждения она не видела.
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