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В районе падения беспилотника в Москве работают экстренные службы - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:49 11.08.2023 (обновлено: 12:33 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/moskva-1889507447.html
В районе падения беспилотника в Москве работают экстренные службы
В районе падения беспилотника в Москве работают экстренные службы - РИА Новости, 11.08.2023
В районе падения беспилотника в Москве работают экстренные службы
Экстренные службы работают на месте падения беспилотника в районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы. Об этом свидетельствуют фото и видео... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:49
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специальная военная операция на украине
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экстренные службы работают на месте падения беспилотника в районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы. Об этом свидетельствуют фото и видео очевидцев. Днём в пятницу Киев попытался атаковать объект в Москве беспилотником, дрон обезвредили системой радиоэлектронной борьбы – он упал в западной части столицы, сообщили ранее в пресс-службе Минобороны РФ. Там добавили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
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Обстановка в районе Карамышевской набережной после падения БПЛА в Москве
Экстренные службы работают на месте падения беспилотника в районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы. Об этом свидетельствуют фото и видео очевидцев. Днём в пятницу Киев попытался атаковать объект в Москве беспилотником, дрон обезвредили системой радиоэлектронной борьбы – он упал в западной части столицы, сообщили ранее в пресс-службе Минобороны РФ. Там добавили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
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москва, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Происшествия
В районе падения беспилотника в Москве работают экстренные службы

В районе Карамышевской набережной после падения БПЛА работают экстренные службы

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экстренные службы работают на месте падения беспилотника в районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы. Об этом свидетельствуют фото и видео очевидцев.
Днём в пятницу Киев попытался атаковать объект в Москве беспилотником, дрон обезвредили системой радиоэлектронной борьбы – он упал в западной части столицы, сообщили ранее в пресс-службе Минобороны РФ. Там добавили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
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