https://ria.ru/20230811/moskva-1889507447.html

В районе падения беспилотника в Москве работают экстренные службы

В районе падения беспилотника в Москве работают экстренные службы - РИА Новости, 11.08.2023

В районе падения беспилотника в Москве работают экстренные службы

Экстренные службы работают на месте падения беспилотника в районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы. Об этом свидетельствуют фото и видео... РИА Новости, 11.08.2023

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2023-08-11T11:49

2023-08-11T12:33

специальная военная операция на украине

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экстренные службы работают на месте падения беспилотника в районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы. Об этом свидетельствуют фото и видео очевидцев. Днём в пятницу Киев попытался атаковать объект в Москве беспилотником, дрон обезвредили системой радиоэлектронной борьбы – он упал в западной части столицы, сообщили ранее в пресс-службе Минобороны РФ. Там добавили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

москва

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2023

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Обстановка в районе Карамышевской набережной после падения БПЛА в Москве Экстренные службы работают на месте падения беспилотника в районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы. Об этом свидетельствуют фото и видео очевидцев. Днём в пятницу Киев попытался атаковать объект в Москве беспилотником, дрон обезвредили системой радиоэлектронной борьбы – он упал в западной части столицы, сообщили ранее в пресс-службе Минобороны РФ. Там добавили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет. 2023-08-11T11:49 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия