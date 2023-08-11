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Пожарные съезжаются к месту взрыва на северо-западе Москвы

Пожарные съезжаются к месту взрыва на северо-западе Москвы - РИА Новости, 11.08.2023

Пожарные съезжаются к месту взрыва на северо-западе Москвы

Машины скорой помощи и пожарные съезжаются к месту, где произошел хлопок в районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы, свидетельствуют фото и видео РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:26

2023-08-11T11:26

2023-08-11T11:31

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Машины скорой помощи и пожарные съезжаются к месту, где произошел хлопок в районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы, свидетельствуют фото и видео очевидцев.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что в районе Карамышевской набережной произошел сильный хлопок, виднеется дым. По его словам, от звука, похожего на взрыв, начали трястись окна в окрестных зданиях и сработала сигнализация у автомобилей. Как рассказала РИА Новости другой очевидец, жительница района Хорошево-Мневники, в ее квартире был слышен сильный хлопок, из окна видно облако белого дыма.

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия