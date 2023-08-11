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Бирюков: модернизация коллектора проведена в центре Москвы - РИА Новости, 11.08.2023
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10:47 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/moskva-1889462489.html
Бирюков: модернизация коллектора проведена в центре Москвы
Бирюков: модернизация коллектора проведена в центре Москвы - РИА Новости, 11.08.2023
Бирюков: модернизация коллектора проведена в центре Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию коммуникационного коллектора в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:47
2023-08-11T10:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию коммуникационного коллектора в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций", — заявил он. Бирюков также отметил, что были завершены работы по модернизации коллектора, который обеспечивает необходимыми энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания Мещанского и Тверского районов, где проживают свыше 150 тысяч человек. Заммэра подчеркнул, что благодаря уникальным технологиям удалось выполнить все ремонтные работы без разрытий и перекрытий дорожного движения, не нарушая сформировавшуюся инфраструктуру. "В рамках проекта обновили слаботочные системы сооружения, именно от их стабильного функционирования зависит оперативное реагирование диспетчера на любые отклонения в режиме работы. Проведенные мероприятия позволят обеспечить дальнейшую надежную эксплуатацию этого коллектора, бесперебойное энергоснабжение жителей", — добавил Бирюков. Он напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: модернизация коллектора проведена в центре Москвы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию коммуникационного коллектора в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций", — заявил он.
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Бирюков также отметил, что были завершены работы по модернизации коллектора, который обеспечивает необходимыми энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания Мещанского и Тверского районов, где проживают свыше 150 тысяч человек.
Заммэра подчеркнул, что благодаря уникальным технологиям удалось выполнить все ремонтные работы без разрытий и перекрытий дорожного движения, не нарушая сформировавшуюся инфраструктуру.
"В рамках проекта обновили слаботочные системы сооружения, именно от их стабильного функционирования зависит оперативное реагирование диспетчера на любые отклонения в режиме работы. Проведенные мероприятия позволят обеспечить дальнейшую надежную эксплуатацию этого коллектора, бесперебойное энергоснабжение жителей", — добавил Бирюков.
Он напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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