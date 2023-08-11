https://ria.ru/20230811/moskva-1889462489.html

Бирюков: модернизация коллектора проведена в центре Москвы

Бирюков: модернизация коллектора проведена в центре Москвы - РИА Новости, 11.08.2023

Бирюков: модернизация коллектора проведена в центре Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию коммуникационного коллектора в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:47

2023-08-11T10:47

2023-08-11T10:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию коммуникационного коллектора в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций", — заявил он. Бирюков также отметил, что были завершены работы по модернизации коллектора, который обеспечивает необходимыми энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания Мещанского и Тверского районов, где проживают свыше 150 тысяч человек. Заммэра подчеркнул, что благодаря уникальным технологиям удалось выполнить все ремонтные работы без разрытий и перекрытий дорожного движения, не нарушая сформировавшуюся инфраструктуру. "В рамках проекта обновили слаботочные системы сооружения, именно от их стабильного функционирования зависит оперативное реагирование диспетчера на любые отклонения в режиме работы. Проведенные мероприятия позволят обеспечить дальнейшую надежную эксплуатацию этого коллектора, бесперебойное энергоснабжение жителей", — добавил Бирюков. Он напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров.

https://realty.ria.ru/20230811/doma-pamyatniki-1888896022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы