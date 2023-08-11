https://ria.ru/20230811/moskva-1889462489.html
Бирюков: модернизация коллектора проведена в центре Москвы
Бирюков: модернизация коллектора проведена в центре Москвы - РИА Новости, 11.08.2023
Бирюков: модернизация коллектора проведена в центре Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию коммуникационного коллектора в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:47
2023-08-11T10:47
2023-08-11T10:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию коммуникационного коллектора в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций", — заявил он. Бирюков также отметил, что были завершены работы по модернизации коллектора, который обеспечивает необходимыми энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания Мещанского и Тверского районов, где проживают свыше 150 тысяч человек. Заммэра подчеркнул, что благодаря уникальным технологиям удалось выполнить все ремонтные работы без разрытий и перекрытий дорожного движения, не нарушая сформировавшуюся инфраструктуру. "В рамках проекта обновили слаботочные системы сооружения, именно от их стабильного функционирования зависит оперативное реагирование диспетчера на любые отклонения в режиме работы. Проведенные мероприятия позволят обеспечить дальнейшую надежную эксплуатацию этого коллектора, бесперебойное энергоснабжение жителей", — добавил Бирюков. Он напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров.
https://realty.ria.ru/20230811/doma-pamyatniki-1888896022.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию коммуникационного коллектора в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций", — заявил он.
Московская аутентичность. Самые интересные дома-памятники столицы
Бирюков также отметил, что были завершены работы по модернизации коллектора, который обеспечивает необходимыми энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания Мещанского и Тверского районов, где проживают свыше 150 тысяч человек.
Заммэра подчеркнул, что благодаря уникальным технологиям удалось выполнить все ремонтные работы без разрытий и перекрытий дорожного движения, не нарушая сформировавшуюся инфраструктуру.
"В рамках проекта обновили слаботочные системы сооружения, именно от их стабильного функционирования зависит оперативное реагирование диспетчера на любые отклонения в режиме работы. Проведенные мероприятия позволят обеспечить дальнейшую надежную эксплуатацию этого коллектора, бесперебойное энергоснабжение жителей", — добавил Бирюков.
Он напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России
и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров.