https://ria.ru/20230811/monakhi-1889614027.html
В РПЦ рассказали, как монахи проводят отпуск
В РПЦ рассказали, как монахи проводят отпуск - РИА Новости, 11.08.2023
В РПЦ рассказали, как монахи проводят отпуск
Монахи Русской православной церкви могут отправиться в "отпуск" для лечения или для духовной реабилитации, а классический пляжный отдых не практикуется,... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T22:28
2023-08-11T22:28
2023-08-11T22:28
религия
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Монахи Русской православной церкви могут отправиться в "отпуск" для лечения или для духовной реабилитации, а классический пляжный отдых не практикуется, рассказал РИА Новости пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по монастырям и монашеству архимандрит Мелхиседек (Артюхин). "На пляже у моря монаха не встретишь. Отпуск возможен для лечения в больнице или для реабилитации. Некоторые престарелые монахи едут в более уединенные монастыри для духовной реабилитации на две-три недели в год. Тех, кто младше условно лет 50, могут на некоторые время освободить от всех послушаний (работы – ред.) для жизни в скиту (уединенном месте в монастыре – ред.), чтобы сменить обстановку. Но последнее – нерегулярная практика, не аналог светского отпуска. Такой отдых дают по благословению духовника и настоятеля тем, кому необходимо "перезагрузиться", - сказал архимандрит Мелхиседек.
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русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Русская православная церковь, Московский Патриархат
В РПЦ рассказали, как монахи проводят отпуск
Архимандрит Мелхиседек рассказал, может ли монах взять отпуск
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Монахи Русской православной церкви могут отправиться в "отпуск" для лечения или для духовной реабилитации, а классический пляжный отдых не практикуется, рассказал РИА Новости пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по монастырям и монашеству архимандрит Мелхиседек (Артюхин).
"На пляже у моря монаха не встретишь. Отпуск возможен для лечения в больнице или для реабилитации. Некоторые престарелые монахи едут в более уединенные монастыри для духовной реабилитации на две-три недели в год. Тех, кто младше условно лет 50, могут на некоторые время освободить от всех послушаний (работы – ред.) для жизни в скиту (уединенном месте в монастыре – ред.), чтобы сменить обстановку. Но последнее – нерегулярная практика, не аналог светского отпуска. Такой отдых дают по благословению духовника и настоятеля тем, кому необходимо "перезагрузиться", - сказал архимандрит Мелхиседек.
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