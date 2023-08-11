https://ria.ru/20230811/monakhi-1889614027.html

В РПЦ рассказали, как монахи проводят отпуск

В РПЦ рассказали, как монахи проводят отпуск - РИА Новости, 11.08.2023

В РПЦ рассказали, как монахи проводят отпуск

Монахи Русской православной церкви могут отправиться в "отпуск" для лечения или для духовной реабилитации, а классический пляжный отдых не практикуется,... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T22:28

2023-08-11T22:28

2023-08-11T22:28

религия

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Монахи Русской православной церкви могут отправиться в "отпуск" для лечения или для духовной реабилитации, а классический пляжный отдых не практикуется, рассказал РИА Новости пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по монастырям и монашеству архимандрит Мелхиседек (Артюхин). "На пляже у моря монаха не встретишь. Отпуск возможен для лечения в больнице или для реабилитации. Некоторые престарелые монахи едут в более уединенные монастыри для духовной реабилитации на две-три недели в год. Тех, кто младше условно лет 50, могут на некоторые время освободить от всех послушаний (работы – ред.) для жизни в скиту (уединенном месте в монастыре – ред.), чтобы сменить обстановку. Но последнее – нерегулярная практика, не аналог светского отпуска. Такой отдых дают по благословению духовника и настоятеля тем, кому необходимо "перезагрузиться", - сказал архимандрит Мелхиседек.

https://ria.ru/20230811/lavra-1889516871.html

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русская православная церковь, московский патриархат