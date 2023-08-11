https://ria.ru/20230811/moldaviya-1889551418.html

Молдавская диаспора в России обратится к Кишиневу

Молдавская диаспора в России обратится к Кишиневу - РИА Новости, 11.08.2023

Молдавская диаспора в России обратится к Кишиневу

Представители молдавской диаспоры в России обратятся к президенту Молдавии Майе Санду с призывом возобновить конструктивный диалог с Москвой, сообщил РИА... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T14:15

2023-08-11T14:15

2023-08-11T14:36

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КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Представители молдавской диаспоры в России обратятся к президенту Молдавии Майе Санду с призывом возобновить конструктивный диалог с Москвой, сообщил РИА Новости зампредседателя молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Patria ("Родина"), член республиканского совета общественной платформы "Народный Союз Молдовы" Александр Танасий.Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. За последний месяц были денонсированы десятки соглашений, также страна вышла из Межпарламентской ассамблеи СНГ. В конце июля в МИД Молдавии принял решение сократить количество российских дипломатов. Реакция министерства последовала после появления "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях Российской Федерации в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии."Ряд крупнейших организаций, формирующих молдавскую диаспору практически всех федеральных округов России, подготовили официальное обращение на имя президента республики Санду, выразив в нем озабоченность неподобающим поведением официального Кишинева по отношению к России, и осудив процесс выхода республики из соглашений СНГ. Обращение содержит призыв к немедленному возвращению к конструктивному диалогу с руководством Российской Федерации и к возрождению доброй традиционной дружбы и сотрудничества, которые многие века связывали Молдавию и Россию", — сказал Танасий. Общественный деятель подчеркнул, что соответствующее обращение является реакцией проживающих в России выходцев из Молдавии на недружественные действия властей республики в отношении РФ и СНГ в целом. "Речь идет как о непосредственном выходе Молдавии из целого ряда соглашений СНГ, так и о требовании официального Кишинева сократить численность сотрудников посольства России в Кишиневе, о тенденции в ограничении деятельности Российского центра науки и культуры, об ограничении деятельности российских СМИ", - пояснил Танасий. Он выразил беспокойство, что действия официального Кишинева негативно отразятся на представителях молдавской диаспоры в России и в целом на жителях Молдавии. "Люди выражают тревогу по поводу активного процесса денонсации соглашений формата СНГ и требуют сохранить договоренности. Обязательно нужно восстановить исторические дружеские связи с Российской Федерацией. Мы предпримем все возможные меры, чтобы не допустить катастрофы в исторических дружеских молдавско-российских связях, — подчеркнул Танасий. Ссылаясь на данные государственных структур республики, он отметил, что в 2021 году в России временно проживали более 350 тысяч граждан Молдавии, находившиеся на официальном учете. "Реальное их количество в России значительно больше – порядка 500 тысяч человек", - сказал собеседник. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

https://ria.ru/20230808/moldaviya-1888836994.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

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молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, майя санду, россия, молдавия