Рейтинг@Mail.ru
Молдавская диаспора в России обратится к Кишиневу - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 11.08.2023 (обновлено: 14:36 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/moldaviya-1889551418.html
Молдавская диаспора в России обратится к Кишиневу
Молдавская диаспора в России обратится к Кишиневу - РИА Новости, 11.08.2023
Молдавская диаспора в России обратится к Кишиневу
Представители молдавской диаспоры в России обратятся к президенту Молдавии Майе Санду с призывом возобновить конструктивный диалог с Москвой, сообщил РИА... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:15
2023-08-11T14:36
в мире
майя санду
россия
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Представители молдавской диаспоры в России обратятся к президенту Молдавии Майе Санду с призывом возобновить конструктивный диалог с Москвой, сообщил РИА Новости зампредседателя молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Patria ("Родина"), член республиканского совета общественной платформы "Народный Союз Молдовы" Александр Танасий.Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. За последний месяц были денонсированы десятки соглашений, также страна вышла из Межпарламентской ассамблеи СНГ. В конце июля в МИД Молдавии принял решение сократить количество российских дипломатов. Реакция министерства последовала после появления "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях Российской Федерации в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии."Ряд крупнейших организаций, формирующих молдавскую диаспору практически всех федеральных округов России, подготовили официальное обращение на имя президента республики Санду, выразив в нем озабоченность неподобающим поведением официального Кишинева по отношению к России, и осудив процесс выхода республики из соглашений СНГ. Обращение содержит призыв к немедленному возвращению к конструктивному диалогу с руководством Российской Федерации и к возрождению доброй традиционной дружбы и сотрудничества, которые многие века связывали Молдавию и Россию", — сказал Танасий. Общественный деятель подчеркнул, что соответствующее обращение является реакцией проживающих в России выходцев из Молдавии на недружественные действия властей республики в отношении РФ и СНГ в целом. "Речь идет как о непосредственном выходе Молдавии из целого ряда соглашений СНГ, так и о требовании официального Кишинева сократить численность сотрудников посольства России в Кишиневе, о тенденции в ограничении деятельности Российского центра науки и культуры, об ограничении деятельности российских СМИ", - пояснил Танасий. Он выразил беспокойство, что действия официального Кишинева негативно отразятся на представителях молдавской диаспоры в России и в целом на жителях Молдавии. "Люди выражают тревогу по поводу активного процесса денонсации соглашений формата СНГ и требуют сохранить договоренности. Обязательно нужно восстановить исторические дружеские связи с Российской Федерацией. Мы предпримем все возможные меры, чтобы не допустить катастрофы в исторических дружеских молдавско-российских связях, — подчеркнул Танасий. Ссылаясь на данные государственных структур республики, он отметил, что в 2021 году в России временно проживали более 350 тысяч граждан Молдавии, находившиеся на официальном учете. "Реальное их количество в России значительно больше – порядка 500 тысяч человек", - сказал собеседник. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
https://ria.ru/20230808/moldaviya-1888836994.html
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, майя санду, россия, молдавия
В мире, Майя Санду, Россия, Молдавия
Молдавская диаспора в России обратится к Кишиневу

Молдавская диаспора призовет Кишинев восстановить добрые отношения с Москвой

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Представители молдавской диаспоры в России обратятся к президенту Молдавии Майе Санду с призывом возобновить конструктивный диалог с Москвой, сообщил РИА Новости зампредседателя молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Patria ("Родина"), член республиканского совета общественной платформы "Народный Союз Молдовы" Александр Танасий.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. За последний месяц были денонсированы десятки соглашений, также страна вышла из Межпарламентской ассамблеи СНГ. В конце июля в МИД Молдавии принял решение сократить количество российских дипломатов. Реакция министерства последовала после появления "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях Российской Федерации в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Сжигают мосты. Молдавия оставила СНГ без денег
6 августа, 08:00
«
"Ряд крупнейших организаций, формирующих молдавскую диаспору практически всех федеральных округов России, подготовили официальное обращение на имя президента республики Санду, выразив в нем озабоченность неподобающим поведением официального Кишинева по отношению к России, и осудив процесс выхода республики из соглашений СНГ. Обращение содержит призыв к немедленному возвращению к конструктивному диалогу с руководством Российской Федерации и к возрождению доброй традиционной дружбы и сотрудничества, которые многие века связывали Молдавию и Россию", — сказал Танасий.
Общественный деятель подчеркнул, что соответствующее обращение является реакцией проживающих в России выходцев из Молдавии на недружественные действия властей республики в отношении РФ и СНГ в целом. "Речь идет как о непосредственном выходе Молдавии из целого ряда соглашений СНГ, так и о требовании официального Кишинева сократить численность сотрудников посольства России в Кишиневе, о тенденции в ограничении деятельности Российского центра науки и культуры, об ограничении деятельности российских СМИ", - пояснил Танасий.
Он выразил беспокойство, что действия официального Кишинева негативно отразятся на представителях молдавской диаспоры в России и в целом на жителях Молдавии. "Люди выражают тревогу по поводу активного процесса денонсации соглашений формата СНГ и требуют сохранить договоренности. Обязательно нужно восстановить исторические дружеские связи с Российской Федерацией. Мы предпримем все возможные меры, чтобы не допустить катастрофы в исторических дружеских молдавско-российских связях, — подчеркнул Танасий.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Запад ведет Молдавию по украинскому сценарию, заявил лидер диаспоры
8 августа, 13:20
Ссылаясь на данные государственных структур республики, он отметил, что в 2021 году в России временно проживали более 350 тысяч граждан Молдавии, находившиеся на официальном учете. "Реальное их количество в России значительно больше – порядка 500 тысяч человек", - сказал собеседник.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Молдавии не станет. Санду рассказала о планах на будущее
30 мая, 08:00
 
В миреМайя СандуРоссияМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала