https://ria.ru/20230811/minzdrav-1889631269.html

Минздрав: регионы совершенствуют системы оплаты труда медиков

Минздрав: регионы совершенствуют системы оплаты труда медиков - РИА Новости, 11.08.2023

Минздрав: регионы совершенствуют системы оплаты труда медиков

Субъекты России в настоящее время проводят работу по совершенствованию региональных систем оплаты труда медиков в соответствии с рекомендациями Российской... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T20:17

2023-08-11T20:17

2023-08-11T20:17

общество

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Субъекты России в настоящее время проводят работу по совершенствованию региональных систем оплаты труда медиков в соответствии с рекомендациями Российской трехсторонней комиссии (РТК), сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что с 2025 года планируется переход на новую систему оплаты труда медиков, идет отработка подходов в пилотных режимах. "В настоящее время регионы проводят работу по совершенствованию региональных систем оплаты труда медицинских работников в соответствии с едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии", - говорится в сообщении. Кроме того, регионы придерживаются единых рекомендаций в части предельного уровня соотношений заработной платы руководителей и работников учреждений, уточнили в пресс-службе. Также для государственной поддержки медицинских работников первичного звена и скорой медицинской помощи, правительством России установлены специальные социальные выплаты в размере от 4,5 до 18,5 тысяч рублей ежемесячно, пояснили в пресс-службе. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 года предполагалось провести пилотный проект для утверждения требований к системам оплаты труда медицинских работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, но с учетом сложившейся ситуации реализация пилотного проекта приостановлена до 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20230811/khimbezopasnost-1889571459.html

https://ria.ru/20230728/lechenie-1886852207.html

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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество