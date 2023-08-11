Минск "хоть завтра" готов принимать самолеты из Европы, заявил Лукашенко
Лукашенко: аэропорт Минска хоть завтра примет самолеты западных авиакомпаний
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Национальный аэропорт "Минск". Архивное фото
МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск "хоть завтра" готов принимать самолеты западных авиакомпаний, если европейские власти разрешат им летать в республику.
"Хоть завтра (готовы принять западные авиакомпании – ред.). Мы люди не агрессивные. Еще раз подчеркиваю: мы ни с кем не собираемся воевать. Я вам говорю это постоянно", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о перспективах возврата западных авиакомпаний в Белоруссию во время общения с коллективами организаций, расположенных на территории национального аэропорта "Минск". Слова президента приводит его пресс-служба.
Лукашенко посоветовал работникам авиационной отрасли страны поменьше обращать внимание на санкции. "Вы поменьше обращайте внимания на то давление, которое осуществляется со стороны бешеного Запада на наши предприятия, в том числе аэропорт, "Белавиа". Мы найдем выход из любой ситуации и в беде свои предприятия не оставим", - заверил президент.
"Им не нужны конкуренты, поэтому они нас давят. Но это хорошая оценка для нас", - добавил Лукашенко.
Страны ЕС в 2021 году ввели санкции против белорусской гражданской авиации на фоне миграционного кризиса и инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту из-за ложного сообщения о минировании. Тогда ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. А западные авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии.