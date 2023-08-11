https://ria.ru/20230811/minsk-1889553814.html

Минск "хоть завтра" готов принимать самолеты из Европы, заявил Лукашенко

Минск "хоть завтра" готов принимать самолеты из Европы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 11.08.2023

Минск "хоть завтра" готов принимать самолеты из Европы, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск "хоть завтра" готов принимать самолеты западных авиакомпаний, если европейские власти разрешат им... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T14:22

2023-08-11T14:22

2023-08-11T14:22

в мире

белоруссия

александр лукашенко

евросоюз

белавиа

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск "хоть завтра" готов принимать самолеты западных авиакомпаний, если европейские власти разрешат им летать в республику. "Хоть завтра (готовы принять западные авиакомпании – ред.). Мы люди не агрессивные. Еще раз подчеркиваю: мы ни с кем не собираемся воевать. Я вам говорю это постоянно", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о перспективах возврата западных авиакомпаний в Белоруссию во время общения с коллективами организаций, расположенных на территории национального аэропорта "Минск". Слова президента приводит его пресс-служба. Лукашенко посоветовал работникам авиационной отрасли страны поменьше обращать внимание на санкции. "Вы поменьше обращайте внимания на то давление, которое осуществляется со стороны бешеного Запада на наши предприятия, в том числе аэропорт, "Белавиа". Мы найдем выход из любой ситуации и в беде свои предприятия не оставим", - заверил президент. "Им не нужны конкуренты, поэтому они нас давят. Но это хорошая оценка для нас", - добавил Лукашенко. Страны ЕС в 2021 году ввели санкции против белорусской гражданской авиации на фоне миграционного кризиса и инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту из-за ложного сообщения о минировании. Тогда ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. А западные авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии.

https://ria.ru/20230809/sanktsii-1889126052.html

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840897151.html

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, евросоюз, белавиа, санкции ес в отношении белоруссии