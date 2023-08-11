https://ria.ru/20230811/metro-1889576731.html

На участке серой ветки метро остановили движение поездов

На участке серой ветки метро остановили движение поездов - РИА Новости, 11.08.2023

На участке серой ветки метро остановили движение поездов

Движения поездов нет на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от "Южной" до "Нагорной" из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:36

2023-08-11T15:36

2023-08-11T16:11

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Движения поездов нет на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от "Южной" до "Нагорной" из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта."На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Южной" до "Нагорной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на этом участке были увеличены.В пресс-службе столичного главка полиции в свою очередь рассказали РИА Новости, что инцидент случился на станции "Севастопольская". Там, по данным ведомства, произошло "падение мужчины на жесткий путь".

https://ria.ru/20230809/aeroekspress-1889112004.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московский метрополитен, происшествия