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На участке серой ветки метро остановили движение поездов - РИА Новости, 11.08.2023
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15:36 11.08.2023 (обновлено: 16:11 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/metro-1889576731.html
На участке серой ветки метро остановили движение поездов
На участке серой ветки метро остановили движение поездов - РИА Новости, 11.08.2023
На участке серой ветки метро остановили движение поездов
Движения поездов нет на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от "Южной" до "Нагорной" из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:36
2023-08-11T16:11
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Движения поездов нет на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от "Южной" до "Нагорной" из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта."На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Южной" до "Нагорной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на этом участке были увеличены.В пресс-службе столичного главка полиции в свою очередь рассказали РИА Новости, что инцидент случился на станции "Севастопольская". Там, по данным ведомства, произошло "падение мужчины на жесткий путь".
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москва, московский метрополитен, происшествия
Москва, Московский метрополитен, Происшествия
На участке серой ветки метро остановили движение поездов

На участке серой ветки метро остановили движение поездов из-за человека на пути

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтправление поезда
Отправление поезда - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отправление поезда . Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Движения поездов нет на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от "Южной" до "Нагорной" из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Южной" до "Нагорной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на этом участке были увеличены.
В пресс-службе столичного главка полиции в свою очередь рассказали РИА Новости, что инцидент случился на станции "Севастопольская". Там, по данным ведомства, произошло "падение мужчины на жесткий путь".
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