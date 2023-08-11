https://ria.ru/20230811/marshruty-1889517012.html
В Пермском крае для туристов разработали научно-популярные маршруты
В Пермском крае для туристов разработали научно-популярные маршруты - РИА Новости, 11.08.2023
В Пермском крае для туристов разработали научно-популярные маршруты
В Пермском крае запустили несколько маршрутов научно-популярного туризма, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:42
2023-08-11T13:42
2023-08-11T13:42
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. В Пермском крае запустили несколько маршрутов научно-популярного туризма, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.Объекты посвящены истории и геологии, а также другим инновационным решениям в области высоких технологий. Так, Пермский политехнический музей позволит увидеть фрагмент челябинского метеорита, бивень, зубы и позвонки мамонта. При визите в Кунгурскую пещеру гости региона смогут разобраться в тонкостях возникновения сталагмитов и сталактитов.На другом маршруте туристов ждет экспозиция "Музея пермских древностей", где демонстрируют отпечатки древних растений и насекомых, обитавших 267 миллионов лет назад. Там же – минералы, оставшиеся после испарения Пермского моря.В Центре практических умений и навыков медуниверситета можно будет наблюдать за тем, как ученые тренируют роботов помогать в сложных операциях, а также поучаствовать в детективно-фармацевтическом квесте "Тайна провизора Кульмана". Игра основана на реальной истории про первую пермскую аптеку.Кроме того, путешественники смогут посетить лаборатории пермского научно-образовательного центра мирового уровня "Рациональное недропользование", где специалисты собирают двигатели самолетов, придумывают протезы, трансформируют газ в нефть и обратно. Раньше попасть в эти места было нельзя.
https://ria.ru/20220626/perm-1797826110.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, пермский край, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Пермский край, отдых в России
В Пермском крае для туристов разработали научно-популярные маршруты
В Пермском крае для туристов разработали серию научно-популярных маршрутов
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости.
В Пермском крае запустили несколько маршрутов научно-популярного туризма, сообщается
на сайте губернатора и краевого правительства.
Объекты посвящены истории и геологии, а также другим инновационным решениям в области высоких технологий. Так, Пермский политехнический музей позволит увидеть фрагмент челябинского метеорита, бивень, зубы и позвонки мамонта. При визите в Кунгурскую пещеру гости региона смогут разобраться в тонкостях возникновения сталагмитов и сталактитов.
На другом маршруте туристов ждет экспозиция "Музея пермских древностей", где демонстрируют отпечатки древних растений и насекомых, обитавших 267 миллионов лет назад. Там же – минералы, оставшиеся после испарения Пермского моря.
В Центре практических умений и навыков медуниверситета можно будет наблюдать за тем, как ученые тренируют роботов помогать в сложных операциях, а также поучаствовать в детективно-фармацевтическом квесте "Тайна провизора Кульмана". Игра основана на реальной истории про первую пермскую аптеку.
Кроме того, путешественники смогут посетить лаборатории пермского научно-образовательного центра мирового уровня "Рациональное недропользование", где специалисты собирают двигатели самолетов, придумывают протезы, трансформируют газ в нефть и обратно. Раньше попасть в эти места было нельзя.
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