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Подростка убило разрядом тока на вагоне-цистерне в Махачкале
Подростка убило разрядом тока на вагоне-цистерне в Махачкале - РИА Новости, 11.08.2023
Подростка убило разрядом тока на вагоне-цистерне в Махачкале
Подросток получил смертельный удар током, взобравшись на вагон-цистерну на железнодорожной станции в Махачкале, сообщили в пятницу в пресс-службе Западного... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:44
2023-08-11T14:44
2023-08-11T14:53
происшествия
махачкала
россия
хасавюрт
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 11 авг - РИА Новости. Подросток получил смертельный удар током, взобравшись на вагон-цистерну на железнодорожной станции в Махачкале, сообщили в пятницу в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. "В дневное время 10 августа 2023 года на железнодорожной станции Тарки, расположенной в поселке Новый Хушет Махачкалы, несовершеннолетний 2009 года рождения взобрался на вагон-цистерну, дотронулся до контактного провода и получил смертельный удар электрической дугой от контактной электросети", – говорится в сообщении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). На железнодорожных станциях в Дагестане периодически происходят случаи травмирования молодых людей, которые сознательно или нет подвергают опасности свои жизни. Так, 10 июля нынешнего года на станции Хасавюрт удар током получил студент, который также взобрался на вагон-цистерну. Молодой человек был доставлен в медучреждение со множеством ожогов.
https://ria.ru/20230807/tok-1888642581.html
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происшествия, махачкала, россия, хасавюрт, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Хасавюрт, Следственный комитет России (СК РФ)
Подростка убило разрядом тока на вагоне-цистерне в Махачкале
Подросток получил смертельный удар тока на вагоне-цистерне в Махачкале