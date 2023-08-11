https://ria.ru/20230811/luna-1889537654.html

В "Роскосмосе" рассказали о полете станции "Луна-25"

В "Роскосмосе" рассказали о полете станции "Луна-25" - РИА Новости, 11.08.2023

В "Роскосмосе" рассказали о полете станции "Луна-25"

Автоматическая станция "Луна-25" продолжает полет к спутнику Земли, сообщил "Роскосмос" на своем сайте. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:23

2023-08-11T13:23

2023-08-11T13:37

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Автоматическая станция "Луна-25" продолжает полет к спутнику Земли, сообщил "Роскосмос" на своем сайте."По полученной телеметрической информации служебные и бортовые системы "Луны-25" функционируют штатно. Связь со станцией стабильная и устойчивая. Группа управления работает в штатном режиме", — говорится в публикации.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли. Через пять суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой ста километров."Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности — она ожидается 21 августа. Все предшественницы станции прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель "Луны-25" — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.

https://ria.ru/20230811/luna-25-1889352331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, роскосмос, луна, россия, южный полюс