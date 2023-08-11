В "Роскосмосе" рассказали о полете станции "Луна-25"
"Роскосмос": бортовые системы станции "Луна-25" работают штатно, связь стабильна
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25"
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Автоматическая станция "Луна-25" продолжает полет к спутнику Земли, сообщил "Роскосмос" на своем сайте.
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"По полученной телеметрической информации служебные и бортовые системы "Луны-25" функционируют штатно. Связь со станцией стабильная и устойчивая. Группа управления работает в штатном режиме", — говорится в публикации.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли. Через пять суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой ста километров.
"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности — она ожидается 21 августа. Все предшественницы станции прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель "Луны-25" — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.