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В "Роскосмосе" рассказали о полете станции "Луна-25" - РИА Новости, 11.08.2023
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13:23 11.08.2023 (обновлено: 13:37 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/luna-1889537654.html
В "Роскосмосе" рассказали о полете станции "Луна-25"
В "Роскосмосе" рассказали о полете станции "Луна-25" - РИА Новости, 11.08.2023
В "Роскосмосе" рассказали о полете станции "Луна-25"
Автоматическая станция "Луна-25" продолжает полет к спутнику Земли, сообщил "Роскосмос" на своем сайте. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:23
2023-08-11T13:37
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Автоматическая станция "Луна-25" продолжает полет к спутнику Земли, сообщил "Роскосмос" на своем сайте.&quot;По полученной телеметрической информации служебные и бортовые системы &quot;Луны-25&quot; функционируют штатно. Связь со станцией стабильная и устойчивая. Группа управления работает в штатном режиме&quot;, — говорится в публикации.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли. Через пять суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой ста километров."Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности — она ожидается 21 августа. Все предшественницы станции прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель "Луны-25" — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
https://ria.ru/20230811/luna-25-1889352331.html
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космос - риа наука, земля, роскосмос, луна, россия, южный полюс
Космос - РИА Наука, Земля, Роскосмос, Луна, Россия, Южный полюс
В "Роскосмосе" рассказали о полете станции "Луна-25"

"Роскосмос": бортовые системы станции "Луна-25" работают штатно, связь стабильна

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с автоматической станцией Луна-25 - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25"
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Автоматическая станция "Луна-25" продолжает полет к спутнику Земли, сообщил "Роскосмос" на своем сайте.
«

"По полученной телеметрической информации служебные и бортовые системы "Луны-25" функционируют штатно. Связь со станцией стабильная и устойчивая. Группа управления работает в штатном режиме", — говорится в публикации.

Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли. Через пять суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой ста километров.
"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности — она ожидается 21 августа. Все предшественницы станции прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель "Луны-25" — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и автоматической станцией Луна-25 с космодрома Восточный. 11 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Посадочная станция "Луна-25" успешно стартовала. Впереди самое сложное
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