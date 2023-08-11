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Станция "Луна-25" вышла на траекторию полета к Луне

Станция "Луна-25" вышла на траекторию полета к Луне - РИА Новости, 11.08.2023

Станция "Луна-25" вышла на траекторию полета к Луне

Российская автоматическая станция "Луна-25" отделилась от разгонного блока "Фрегат", который вывел ее на траекторию полета к Луне, заявили в "Роскосмосе". РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T03:39

2023-08-11T03:39

2023-08-11T03:39

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 авг – РИА Новости. Российская автоматическая станция "Луна-25" отделилась от разгонного блока "Фрегат", который вывел ее на траекторию полета к Луне, заявили в "Роскосмосе". "Станция "Луна-25" отделилась от разгонного блока "Фрегат", - говорится в сообщении. Ракета "Союз 2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск. Спустя 9 минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. Вторым этапом, после отделения разгонного блока от станции, станет перелет "Луны-25" к естественному спутнику Земли, который займет примерно пять суток. Запланированы две коррекции траектории полета станции: первая - через 1,5 суток после старта, вторая - за день до выхода на орбиту вокруг Луны. С торможения станции при помощи двигательной установки начнется третий этап - полет вокруг Луны по круговой околополярной орбите высотой 100 километров, он продлится три дня. На четвертом этапе "Луна-25" перейдет на эллиптическую посадочную орбиту с минимальной высотой 18 километров. После выполнения расчетов должна произойти мягкая посадка в районе Южного полюса Луны. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. "Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".

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